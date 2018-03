Dois bilhetes de loteria de Broward e Miami-Dade acertam mais de $100 mil

Dois bilhetes de loteria vendidos nos condados de Broward e Miami-Dade acertaram os cinco números sorteados do Fantasy 5 de quinta-feira, 8, e os vencedores levarão para casa um jackpot no valor de US $ 103,352.45 cada.

De acordo com a Loteria da Flórida, um dos ingressos foi comprado no 7-Eleven no 7795 Oakland Park Blvd. em Sunrise usando o método de escolha rápida gerado por computador.

Já o segundo bilhete foi comprado no Fresco y Mas no número 5850 NW 183rd Street, em Hialeah.

Os números vencedores da aposta Fantasy 5 da noite de quinta-feira foram: 01-02-04-12-13, de acordo com a loteria.

Em janeiro, dois outros bilhetes do Fantasy 5 vendidos em Dania Beach e Miami-Dade também acertaram o prêmio no valor de $101,878.09.

Com informações do Sun Sentinel.

