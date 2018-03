Diversidade marca premiação do Business Press Award South Florida 2018

A quarta edição anual do Business Press Award -South Florida já tem sua lista de 20 vencedores e mais três prêmios especiais, dentre eles o Gazeta News pelo trabalho junto à comunidade na Flórida. A cerimônia de premiação será comemorada em um jantar exclusivamente para convidados no dia 10 de maio, às 7 pm, no Broward Center for the Performing Arts.

A escolha final dos vencedores foi marcada pela forte identidade de grande parte dos premiados com a comunidade brasileira da região, e também por nomes que já podem ser consideradas “ícones” da visibilidade brasileira nos Estados Unidos.

De 86 empresas e profissionais de destaque no Sul da Flórida indicados, 20 foram escolhidos pelo destaque em empreendedorismo, histórico de sucesso, adaptabilidade ao mercado, responsabilidade social, performance e impacto na comunidade.

O Business Press Award tem o apoio do Brazilian Business Group, Brazilian-American Chamber of Commerce of Florida, Focus Brasil Foundation e ABI-Inter / Associação Brasileira de Imprensa Internacional, e é apresentado pela LATAM Airlines, com apoio da Globo Internacional, Banco do Brasil Americas, Bank United, Lang Realty e Broward Center for the Performing Arts.

Mesas e convites individuais para a noite de premiação poderão ser adquiridos a partir do dia 1º de março. Mais informações:cb@focusbrasil.orgou786-253-5668

Confira os vencedores e o respectivos setores de atuação:

Forno de Minas (Produtos Alimentícios)

Chima Steakhouse (Restaurante)

Art & Design Gallery (Arte, Design & Decoração)

Showtime (Engenharia de Audio & Vídeo)

Boca Raton F.C. (Esportes)

Bluberry Fashion (Moda)

Rommanel USA (Jewelry)

Samba Rock (Publicidade & Marketing)

SGG International (Business Consulting)

Gazeta Brazilian News (Mídia)

Lytron (Marketing Digital)

Legacy Plus (Real Estate)

Schilling Insurance (Insurance)

Dra. Marah de Sá (Saúde & Responsabilidade Social)

Dr. Rodrigo Viana (Saúde)

Guilherme Gatti (Marketing / Fedex)

Renata Castro (Imigração & Responsabilidade Social)

Viviane Saide (Empreendedorismo & Responsabilidade Social)

Martha Raulin (Entretenimento)

Carlos Mariaca (Promoção de Negócios)

Prêmios Especiais

Pierre Taschereau – Great Fort Lauderdale Alliance – Um dos mais ativos e entusiasmados facilitadores da integração da comunidade brasileira de negócios com toda a comunidade de business do Sul da Flórida.

– Um dos mais ativos e entusiasmados facilitadores da integração da comunidade brasileira de negócios com toda a comunidade de business do Sul da Flórida. City of Pompano Beach – Investindo constantemente em eventos e atividades diretamente focados na grande comunidade brasileira. Comunidade que, segundo estimativas dos órgãos oficiais da municipalidade, corresponderia a cerca de 20% da população da cidade.

– Investindo constantemente em eventos e atividades diretamente focados na grande comunidade brasileira. Comunidade que, segundo estimativas dos órgãos oficiais da municipalidade, corresponderia a cerca de 20% da população da cidade. Bauducco USA – A marca brasileira replicou com sucesso nos Estados Unidos o que nenhuma outra, no setor de alimentos, conseguiu até hoje: tornar seus produtos disponíveis, com grande sucesso de vendas, em escala nacional. A Bauducco foi, praticamente, quem introduziu o produto.

Dentre os premiados de 2018 estão também:

Baixe nosso app:

Comments