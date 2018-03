Disney aumenta o valor dos ingressos na Flórida e na Califórnia

Os ingressos do Walt Disney World, em Orlando, e na Disneylândia, na Califórnia, estão aumentando, disseram oficiais da companhia.

Desde domingo, dia 11, o valor da entrada “value days” no Magic Kingdom passou a custar $109 dólares para adultos e $103 para crianças, o que representa um aumento de $2 dólares. Durante horários “regulares”, visitantes do parque estarão pagando $4 dólares a mais, passando a custar $119 para adultos e $113 para crianças. Os preços nos “períodos de pico” passarão a ser $129 para adultos e $123 para crianças.

Os valores dos ingressos aumentaram também no Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom. O “value” ticket para um dia passa a custar $102 para adultos e $96 para crianças, representando um aumento de $2 dólares. Os ingressos par horários “regulares” passam a custar $114 e $108, para adultos e crianças, respectivamente. Os ingressos para os períodos de pico passaram a custar $122 (adultos) e $116 (crianças).

Na Disneylândia, na Califórnia, o ingresso regular passou a custar $117 dólares, um aumento de $7 dólares. O ingresso para períodos de pico tiveram um aumento de $11 dólares, passando a custar $135. No entanto, o “value ticket” continua inalterado, custando $97.

Os preços para residentes da Flórida também mudaram. Os detalhes estão nos websites dos parques.

Outras mudanças serão anunciadas ao longo do ano. Em outubro de 2015, a Disney introduziu preços flexíveis para os parques dos EUA, como uma forma de incentivar visitas em épocas menos cheias do ano. Cada mês foi dividido em períodos “value”, “regular” e “peak”, com preços diferenciados. Com informações de Local10.

