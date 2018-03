DHS considera limitar benefícios para imigrantes nos EUA

O Department of Homeland Security (Departamento de Segurança Interna e Cidadania) está considerando reformular uma medida da década de 1990 que busca expandir os motivos pelos quais os imigrantes podem ter negados tanto o pedido de Green Card quanto extensões de visto, limitando ainda mais a permanência de imigrantes legais temporários no país.

A atual administração está analisando novas regras que tornaria mais difícil para os imigrantes serem admitidos nos EUA ou obter Green Card se eles ou seus filhos receberem certos benefícios públicos, incluindo algumas formas de Medicaid ou Head Start.

A nova proposta propõe retirar alguns benefícios como algumas formas do Medicaid, o Children’s Health Insurance Program (Programa de Seguro de Saúde da Criança), food stamps, cuidados de saúde subsidiados pelo Obamacare e programas de educação de Head Start.

Algumas formas de assistência pública ainda estarão isentas, como alívio de emergência ou programas de almoço escolar.

Com isso, o plano poderia levar a um número substancialmente maior de imigrantes bloqueados para ficar nos EUA, uma vez que aumentaria a barreira para os imigrantes comprovarem sua renda para que não “dependam o governo”.

A lei atualmente autoriza o DHS a rejeitar os imigrantes se eles são ou provavelmente se tornarão “cobrança pública” – dependentes do governo. A orientação atual inclui algumas formas de “benefícios em dinheiro”, mas dispensa uma série de programas de consideração, especialmente aqueles que apoiam as crianças de imigrantes que são cidadãs dos EUA e elegíveis para benefícios que os imigrantes de outra forma não são.

Procurado para responder sobre o assunto, o porta-voz do DHS, Tyler Houlton, disse que “a administração está empenhada em aplicar a lei de imigração existente, que é claramente destinada a proteger o contribuinte norte-americano. Qualquer mudança potencial na regra seria de acordo com a letra e o espírito da lei – bem como as expectativas razoáveis ​​do povo americano para que o governo seja bom administrador dos fundos dos contribuintes”.

Com informações da CNN.

Baixe nosso app:

Comments