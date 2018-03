DHS analisa impedir extensões do visto H-1B

O Departamento de Segurança Interna está considerando novos regulamentos que impedirão extensões de visto H-1B, de acordo com fontes internas do DHS.

A medida poderia impedir que centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros mantenham seus vistos H-1B enquanto os pedidos de green card estão pendentes.

A proposta, redigida em memorandos compartilhados entre os chefes de departamento da DHS, faz parte da iniciativa do presidente Donald Trump “Buy American, Hire American” prometida durante a campanha de 2016.

A administração está olhando especificamente se pode reinterpretar a lei que autoriza a concessão das extensões – a American Competitiveness in the 21st Century Act., para deixar de fazer as extensões.

O ato atualmente permite que a administração amplie os vistos H-1B para milhares de imigrantes, predominantemente os indianos, para além dos termos permitidos de dois anos se a solicitação de green card estiver pendente.

Sem entrar em detalhes, o chefe de relações de mídia do USCIS, Jonathan Withington, disse que a agência está considerando uma série de mudanças políticas e regulatórias obedecendo à ordem executiva do presidente, que inclui revisão completa dos programas de vistos baseados em trabalho”, disse.

A proposta faz parte de uma série de novos regulamentos que a atual administração vem adotando. A administração também anunciou planos para acabar com a elegibilidade do trabalho para os cônjuges dos titulares da H-1B e está considerando mudanças na concessão de vistos H-1B para dar prioridade somente a trabalhadores mais qualificados.

