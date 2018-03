Derby paulista é o destaque da semana no PFC

A 9ª rodada do Paulistão começa animada com o Derby Paulista no sábado, dia 24. Sob o comando do artilheiro Borja, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, às 17h00, na Arena Corinthians.

O Campeonato Gaúcho ganha destaque na programação no mesmo dia, às 19h00 com a partida entre o Grêmio, lanterna da competição, e Novo Hamburgo, na Arena Grêmio.

O São Paulo pega a Ferroviária no domingo, dia 25, às 17h00, no Morumbi pelo Paulistão. Já o Santos recebe o Santo André às 19h30, na Vila Belmiro.

Fechando a 9ª rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Linense na segunda-feira, dia 26, às 19h30.

Pela Taça Rio, o destaque fica por conta de Vasco e Macaé, na quinta-feira, dia 1º de março, às 19h30, direto de São Januário.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 23 de fevereiro a 2 de março. (Horários de Brasília).

Baixe nosso app:

Comments