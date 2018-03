Den of Thieves é cheio de diversão e ‘roubos’

Os longas de ação policial, com roubos, perseguições e explosões, são bem populares entre os gêneros cinematográficos. Como não podia ser diferente, já iniciamos o ano com a estreia de um que parece a junção de Heat (Fogo Contra Fogo, título no Brasil) de 1995, do diretor Michael Mann, com The Usual Suspects (Os Suspeitos, título no Brasil) também de 1995. Estou falando de Den of Thieves que foi escrito e dirigido pelo angelino Christian Gudegast e que já está em cartaz.

A história acontece em Los Angeles, onde uma série de crimes coloca em intersecção a vida de dois grupos: a unidade de elite de crimes do departamento de polícia local, liderada por Big Nick, papel de Gerard Butler, e a equipe de assaltantes de banco mais bem sucedida do estado chamada ‘outlaws’. Os criminosos ou ‘outlaws’ planejam um roubo que aparentemente é impossível, no Federal Reserve Bank que está localizado no centro da cidade. Esses foras da lei são liderados por Ray Merriman e inclui o pai de família Enson Levoux e o motorista Donnie Wilson, interpretados aqui por Pablo Schrieber, Curtis ‘50 Cent’ Jackson e O’Shea Jackson Jr., respectivamente.

Durante a agradável e engraçada coletiva de imprensa com o elenco e o diretor, que aconteceu essa semana em um hotel em Beverly Hills, pude saber de alguns fatos sobre a criação e desenvolvimento desse longa. Vamos conferir:

– Gerard Butler, o diretor e o produtor visitaram o Federal Reserve Bank de verdade para obter o layout correto do banco. Christian Gudegast comentou: “Fui ao Federal Reserve três vezes. O produtor, Tucker Tooley, e eu fomos duas vezes e levei Gerard lá uma vez. Claro que você não pode fotografar lá dentro. Você tem que guardar tudo na memória. Mas o ambiente lá embaixo é de tirar o fôlego. É selvagem. Tentamos reproduzí-lo e fazer o melhor dentro de nossa capacidade.”

– Os atores fizeram as suas próprias cenas de ação e não usaram dublê. Mesmo os atores que compuam os ‘outlaws’ e que estavam usando máscaras ou usando armas pesadas, eles optaram por fazer a própria cena, sem dublê. Christian elogiou seu elenco por terem “treinado muito forte.O ponto principal disso tudo foi que eles entraram de cabeça na personagem, então, quando filmamos, eles estavam completamente dentro das personagens. Pablo caiu de cabeça e quase quebrou o pescoço.” Pablo comentou: “nós tivemos um treinador militar que tinha feito parte das forças especiais e nos colocou em forma. Foi uma equipe muito eficiente que toda vez que você os viu se moverem, eles pareciam ter feito parte das forças especiais de verdade.” Gerard acrescentou que sua equipre de “regulators” foi “treinada por policiais secretos.”

– Uma das jornalista presentes na coletiva perguntou sobre a falta de personagens femininas empoderadas nesse filme, já que é um assunto em alta aqui em Hollywood. O diretor comentou que não tinha nehuma grande personagem mulher pois ele estava contando a história desses policiais e desses foras da lei. Mas isso não quer dizer que ele não acredita em personagens femininas, somente que para essa história não. Ele comentou também que tem três filhas e está bem envolvido com a situação atual da indústria.

– O longa levou 6 anos para chegar às telonas. Apesar do seu elenco estelar, o gênero favorável e o mercado a seu favor, Den of Thieves demoeoru uma quantidade surpreendente de tempo para o seu lançamento: 6 anos para ser exato. E o diretor explicou: “É uma ‘luta’ fazer filmes no sistema dos estúdios. Foi a Relativity por um tempo… mas o estúdios teve alguns problemas. Não há realmente um motivo. O roteiro passou por três estúdios diferentes antes de chegar aqui. Como era o primeiro filme que estava dirgindo, houve muitos obstáculos. É um filme caro para o gênero e muito ambicioso.”

– Um fato engraçado foi que o ator, rapper,diretor, roteirista, produtor musical e produtor executivo Curtis ‘50 Cent’ Jackson ficava falando que o filme era dele. “This is my movie”, segundo ele.

– O ator e rapper O’Shea Jackson Jr. passou seu aniversário de 26 anos no set de filmagens. Na noite em que filmaram a sequência do assalto ao carro blindado, O’Shea estava comemorando seu aniversário. Ele brincou: “passei meu aniversário de 26 anos, na chuva, ao lado de um carro blindado sendo baleado. Foi ótimo.” O diretor trouxe um bolo, mas ele também ganhou uma cesta de frutas, aquelas comestíveis, o que o levou a dizer: “todo mundo gosta de arranjos comestíveis!”

– O final de Den of Thieves fica aberto e está pronto para uma sequência. Mas, o elenco estão querendo mesmo é um ‘prequel’. Vamos ver o que acontece, né?

Baixe nosso app:

Comments