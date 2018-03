Daddy´s Home 2 já disponível em Digital e Blu-ray/DVD

Uma das comédias mais engraçadas do ano passado, Daddy’s Home 2, já está disponível em Blu-ray e DVD desde o dia 20 de fevereiro. Depois de resolverem suas diferenças, Brad, papel de Will Ferrell, e Dusty, personagem de Mark Wahlberg, precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a visita de seus pais durante o Natal.

Essa é a sequência de Daddy’s Home de 2015 e voltam também ao elenco John Lithgow, Linda Cardellini e os atores mirim Owen Vaccaro e Scarlett Estevez. O famoso ator Mel Gibson e a modelo brasileira Alessandra Ambrósio também estão no elenco. A direção é de Sean Anders que escreveu o roteiro ao lado de John Morris.

#DaddysHome2

Tive a oportunidade de conversar com Owen e Scarlett em um evento na semana passada.

Vamos conferir o video da entrevista:

