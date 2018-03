Consumo de drogas aumenta quase 30% nos Estados Unidos

A heroína, fentanil e analgésicos são as drogas mais consumidas, segundo o CDC

O consumo de drogas nos Estados Unidos levou a um aumento de quase 30% das visitas aos bancos de urgência de hospitais devido a overdose entre 2016 e 2017. Os dados são de um relatório dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) divulgado na terça-feira, 6, que aponta a heroína, fentanil e analgésicos como as drogas mais consumidos.

O relatório, publicado pela Reuters, indica o período entre Julho de 2016 e Setembro de 2017 com um total de 142.557 visitas a postos de emergências por overdoses. “Muito antes de recebermos os dados das certidões de óbito, os dados das emergências indicam aumentos alarmantes nas overdoses”, disse a diretora dos CDC, Anne Schuchat, para quem “esta rápida epidemia afeta tanto homens como mulheres, pessoas de todas as idades, não respeita fronteiras de Estados ou condados.

Na comparação entre o terceiro trimestre de 2016 e o mesmo período de 2017, os pesquisadores registaram um aumento de 29% nas visitas às urgências dos hospitais devido ao consumo de drogas. O documento, entretanto, não analisou se as mortes que também terão aumentado tendo em vista uma demora maior para a análise dos dados de certidões de óbito.

Contudo, 63.632 pessoas morreram por overdoses de drogas em 2016 nos Estados Unidos, um aumento de 21,4% em relação a 2015, revelou o CDC.

Crise de opiáceos

Os Estados Unidos vivem uma crise de mortes por overdose de drogas e remédios controlados, os chamados opiáceos, muito forte. Em outubro de 2017, o presidente Donald Trump declarou situação de emergência o combate ao uso indiscriminado que faz milhares de vítimas todo ano.

As estatísticas publicadas em novembro do ano passado, 21, indicam que a expectativa média de vida nos Estados Unidos foi de 78,6 anos em 2016, uma queda de 0,1 ano em relação aos 78,7 anos de 2015, segundo o CDC.

Mais de 63 mil pessoas perderam a vida por ingestão excessiva de remédios controlados em 2016. Esse foi o ano mais letal para a epidemia de sobredosagem de drogas.

Somente no ano passado, 66% do total das mortes por uso dedrogas tiveram alguma ligação com opioides, de acordo com o documento. Isso significa que o número de óbitos passa dos 42 mil, o que é maior do que a quantidade de americanos que morrem de câncer de mama todos os anos.

