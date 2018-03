Conheça Lex Lu da série ‘The Four: Battle for Stardom’

The Four: Battle For Stardom é o novo programa de competição de música do canal FOX que é diferente de qualquer outro programa do gênero, porque tudo começa onde a maioria dos outros programas terminam: com os quatro finalistas já apontados. Um formato inovador e nunca criado anteriormente. A nova série, apresentada pela cantaora Fergie, estreo na última quinta-feira, dia 4 de janeiro.

A competição funciona assim: quatro talentosos cantores defenderão seus lugares no palco, uma vez que são desafiados, individualmente, por novos cantores determinados a “roubar” suas posições como finalistas. Se os quatro existentes superarem os seus adversários, eles vão para a semana seguinte, podendo até chegar a final da temporada, quando eles iniciam uma batalha entre si. Mas, apenas um ganhará o prêmio final de aspirante a cantor e será orientado por uma equipe de estrelas e criadores de elite composta por Sean ‘Diddy’ Combs, DJ Khaled, Meghan Trainor e Charlie Walk. Todos comprometidos em lançar e orientar o carreira musical do vencedor ou vencendora.

Vamos conhecer uma das competidoras Alexis Boyd, ou melhor Lex Lu.

Lex Lu é uma cantora de rap nascida e criada em Los Angeles, na Califórnia. Antes de particpar do The Four, ela foi back vocal e passou os últimos cinco anos focada em sua carreira solo e chegou lançar um álbum com um selo independente. Lex comentou durante a nossa entrevsita por telefone, “se você escutar minha música, você encontra um pouco de tudo. Sim, eu sou uma rapper, mas também amo cantar. Eu compus músicas pop, hip hop, rock, emo e punk. Eu canto de tudo, mas o meu gênero favorito é rap.”

Depois que ficou sabendo que era uma das finalistas, Lex iniciou um processo de preparação com canto e aulas musicais. Ela está muito feliz e comentou que busca inspiração nos seus cantores favoritos e completou: “amo Missy Elliott. Gwen Stafani, Left Eye do grupo TLC… Kendrick Lamar. E não posso esquecer, sou fã de Janis Joplin.”

Durante nossa conversa perguntei qual era a estrategia para ganhar essa competição e ela me respondeu, “minha estratégia é… Eu sou rapper feminina, que é um pouco diferente dos outros candidatos. Tenho certeza que vou ser desfiado por incríveis MCs, e vou focar em fazer a melhor performance, derrubando um a um.”

Nessa competiçao com profissionais muito bons, Lex dar o melhor de si para ganhar o tão concorrido lugar nas paradas de sucesso. “Se eu ganhar The Four, seria tudo de bom! Eu tenho trabalhado e me dedicado muito para ser uma artista de fama. É realmente difícil porque eu faço tudo pratcaimente sozinha. Se eu ganhar, como artista independente, é um sonho se tornado em realidade!”

A batalha continua todas as quinta-feiras no Canal FOX @ 8:00-10:00 PM ET/PT.

