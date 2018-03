Conheça Anthony Gonzalez, a voz de Miguel na animação Coco

Já disponível em 4K Ultra HD,™ Blu-ray,™ DVD and On-Demand4k Ultra Blu-ray e DVD desde o dia 27 de fevereiro, a nova animação dos estúdios Disney*Pixar, COCO (Viva – A Vida é Uma Festa, título do filme no Brasil). Nomeada ao Oscar de Melhor Animação, Coco acompanha a história de Miguel, um garoto que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar. Quem empresta a voz para Miguel é Anthony Gonzalez, que tem 13 anos e nasceu e cresceu em Los Angeles, usou, mais ou menos, um quarto da sua vida nessa produção. Anthony fez um teste para a animação quando tinha 9 anos e finalmente ‘ganhou’ a parte dois anos depois. “Eu e Miguel somos perseverantes e nunca desistimos quando queremos fazer o que amamos”, disse Gonzalez durante a mesa redonda semanas atrás depois da sua performance na Placita Olvera em Los Angeles.

Anthony era tudo o que a produtora Darla K. Anderson estava procurando para interpretar Miguel. “Esse menino é maravilhoso; é o coração e a alma do filme, sem dúvidas”, disse Darla em entrevista por telefone. Anthony está mostrando seu talento na indústra cinematográfica somente agora, mas ele já tem muita experiência e possui um carreira consolidada. Ele canta e atua desde os 4 anos, quando começou a fazer apresentações na La Placita Olvera com seus irmãos. “Era tanta diversão no palco, dançando e rindo e eu sempre dizia que queria fazer isso também,” acrescentou Anthony.

Anthony também já apareceu em alguns programas de televisão. Mesmo tendo pouca idade, o adolescente já se apresentou no programa de variedades em espanhol Sabado Gigante, fez uma audição para La Voz Kids do canal Telemundo, todos os anos está no telethon do canal Univision, além dos seriados Criminal Minds: Beyond Borders e The Bridge. Mesmo com todas essa é ‘experiência’, perguntamos o que deixava ele mais apreensivo, e ele disse, “eu acho que fico mais nervoso quando estou cantando. Primeiro porque é ao vivo. Segundo porque tem muitas pessoas assistido. E também porque você precisa chegar nas notas certas. Atuar é um pouco mais fácil porque eu sei o que o personagem está sentindo e eu posso me ver nele.”

Ao mesmo tempo que Coco é uma comemoração, uma carta de amor ao México e sua cultura, Anthony ficou muito feliz de ter feito parte disso: “não imaginava a dimensão que essa animação teria nas nossas vidas. É muito emocionante ver pessoas, crianças e adultos, vestidos de Miguel.” Não só ele ficou feliz como Darla explicou o significado de tudo isso para ela: “Eu simplesmente estou muito agradecida, de verdade, em poder trabalhar em uma empresa que ofereça suporte para todos os tipos de visões e ideias únicas, como está. Estou muito orgulhosa dessa animação com a recepção que o filme teve desde a sua estreia. Fico muito feliz que essa história tenha tocado os latinos, o mexicanos, criando uma conexão universal.”

A direção ficou por conta de Lee Unkrich e Adrian Molina. Além de Anthony Gonzalez estão no elenco de vozes Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Jaime Camil, entre outros. Um filme para a toda família! Muito colorido e com uma mensagem que eu gostei muito: nunca esqueça de onde você veio e nem dos seus ancestrais. Os discos vem com materiais extra que incluem cenas nunca vistas antes com comentários, animação com os comentários dos diretores e da produtora Darla, o curta metragem Dante, e muito mais. O formato Digital HD está disponível desde o dia 13 de fevereiro.

Baixe nosso app:

Comments