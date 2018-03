O filme de ação e luta “Kickboxer: Retaliation” nas telonas

Hostiles

Entertainment Studios

Estreia na próxima sexta-feira, dia 26 de janeiro, o faroeste Hostiles com o ator Christian Bale. O longa foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Toronto do ano passado e acompanha a história de duas famílias que se unem a um lendário capitão do exército para ultrapassar as barreiras de uma guerra e voltar para suas tribos em 1892. Além de Bale, estão no elenco Rosamund Pike, Scott Shepherd, John Benjamin Hickey, David Midthunder, entre outros. O americano Scott Cooper digiu e escreveu o roteiro. #Hostiles

In The Fade

Magnolia Pictures

Ganhador do Globo de Ouro (Golden Globe) de Melhor Filme Estrangeiro, o suspense In The Fade expande para o sul da Flórida na próxima sexta-feira, dia 26 de janeiro. Após cumprir pena por tráfico de drogas, o turco Nuri Sekerci, interpretado or Numan Acar, leva uma vida amorosa e tranquila com a esposa Katja Sekerci, papel de Diane Kruger, e o filho Rocco na Alemanha. Certo dia ele e o menino estão no escritório e morrem vítimas de uma explosão criminosa, tragédia que deixa Katja sem rumo. Ela batalha na justiça pela punição dos culpados, um casal neonazista, mas, insatisfeita com o desenrolar do caso, decide fazer justiça com as próprias mãos. O longa, que foi selecionado para o Festival de Cannes de 2017, foi escrito e digido por Faith Akin.

In The Fade entra em cartaz nas seguintes salas:

Miami: MDC’s Tower Theatre, Cosford Cinema

Broward: Cinema Paradiso- Hollywood, Savor Cinema

#InTheFadeFilm

Maze Runner: The Death Cure

20th Century Fox

O último capítulo da saga Maze Runner também chega as telas grandes no dia 26 de janeiro. Maze Runner: The Death Cure acompanha Thomas e seus amigos que são obrigados a se aventurar pela última cidade, controlada pela C.R.U.E.L., para encontrarem o remédio para uma doença chamada ‘flare’. No elenco estão Dylan O’Brien, Rosa Salazar, Kaya Scodelario, Patricia Clarkson, Giancarlo Esposito, Thomas Brodie-Sangster, Aidan Gillen, entre outros. A direção é de Wes Ball. O longa é cheio de ação do começo ao fim mas, infelizmente, não é o melhor da saga e o estúdio não fechou a série de filmes com chave de ouro. #MazeRunnerMovie #DeathCure

Kickboxer: Retaliation

Well Go USA Entertainment

O filme de ação e luta Kickboxer: Retaliation chega as telonas no dia 26, próxima sexta-feira. O filme acontece um ano depois dos eventos de Kickboxer: Vegeance de 2016 onde Kurt Sloan prometeu nunca mais voltar a Tailândia. No entanto, enquanto se preparava para o título da MMA, ele é sedado e forçado a voltar à Tailândia, mas desta vez na prisão. Ele está lá para enfrentar Mongkut, um lutador de quase 2 metros de altura e com mais de 180 kilos. Em troca da luta, Kurt receberá dois milhões de dólares e sua liberdade. No elenco estão Alain Moussi, Christopher Lambert, Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson e os brasileiros: o lutador Wanderlei Silva, Renzo Gracie, Renato Sobral, e o nosso craque do futebol, Ronaldinho Gaúcho. #KickboxerRetaliation

