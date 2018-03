The Post entre as estreias da semana

The Post

Twentieth Century Fox

Estreia na sexta-feira, dia 12 de janeiro, o drama The Post do diretor Steven Spielberg que conta o caso jornalístico da época da Guerra do Vietnã. O aclamado filme, que já recebeu alguns prêmios e é um dos favoritos dos prêmios Oscars desse ano, acompanha a história de dois editores do The Washington Post, Ben Bradlee e Kat Graham, que recebem um enorme estudo detalhado sobre o controverso papel dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e enfrentam de tudo para publicar os bombásticos documentos. O elenco estelar conta com Tom Hanks, Meryl Streep, Sa rah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, entre outros. O roteiro foi escrito por Liz Hannah e Josh Singer. It’s a must see!!!! #ThePost

Paddington 2

Warner Bros.

Chega às telas grande na sexta-feira, dia 12 de janeiro, mais uma aventura do ursinho mais fofo do cinema, Paddington 2. Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo, e quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão. No elenco estão Sally Hawkins, Julie Walters, Hugh Grant, entre outros. Os atores Ben Whishaw, Imelda Staunton e Michael Gambon empretam suas vozes a Paddington, Aunt Lucy e Uncle Pastuzo, respectivamente. A direção ficou a cargo de Paul King que também escreveu o roteiro ao lado de Simon Farnaby. Vale a pena assistir! #Paddington2

Proud Mary

Screen Gems

O suspense de ação Proud Mary com a atriz Taraji P. Henson também chega às telas grandes no dia 12 de janeiro, sexta-feira. Levando uma vida de assassina, Mary tem seu estilo de vida revirado quando conhece um jovem garoto que desperta nela um instinto materno que ela nunca havia sentido antes. No elenco, Neal McDonough, Danny Glover e Jahi Di’Allo Winston. A direção foi realizada por Babak Najafi. #ProudMary

The Commuter

Lionsgate

E o também suspense de ação The Commuter, com os atores Liam Neeson e Vera Formiga, estreia no dia 12 de janeiro, sexta-feira. Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros é forçado por uma estranha misteriosa a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa. A direção é de Jaume Collet-Serra. Patrick Wilson, Jonathan Bank, Sam Neill e Elizabeth McGivern também estão no elenco. #TheCommuter

Condorito: The Movie

Pantelion Films

A animação Condorito: The Movie também estreia na sexta-feira, dia 12 de janeiro. Condorito embarca numa ousada aventura para salvar o planeta e seus entes queridos de um alienígena cruel. No elenco de vozes estão Omar Chaparro, Jessica Cediel e Cristián de la Fuente. O longa é em espanhol com legendas em inglês. #Condorito

