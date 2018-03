1° Comunidade em Ação de 2018 será realizado neste domingo, 11

O evento terá serviços de saúde, aconselhamento jurídico, consultoria empresarial, atrações para crianças e muito mais

Será realizado neste domingo, 11 de março, o primeiro “Comunidade em Ação, Feira de Saúde, Solidariedade e Empreendedorismo de 2018. No evento, que já se tornou um dos mais esperados pela Comunidade Brasileira do Sul da Flórida, poderão ser feitos exames de saúde gratuitamente ou a preços populares, além de aferição da pressão arterial, exames de glicose, colesterol, atendimento fisioterapêutico e psicológico são alguns dos serviços oferecidos sem custo.

A entrada é gratuita e os participantes também poderão realizar hemogramas completos e exames para detecção de câncer por preços populares, graças à parceria entre o Centro Comunitário Brasileiro e o Broward Health Hospital, que participa desde o primeiro evento, em 2017. Outra parceria que se repetirá será com a VisionWorks, que distribuirá vouchers para a confecção gratuitas de óculos de grau para crianças até 12 anos.

Contação de histórias e comidas típicas

O espaço vai ter música ao vivo, oficina de contação de histórias para crianças e barracas de comidas típicas brasileiras. Mais uma vez será realizada a Feira de Empreendedorismo, com stands de empresas brasileiras apresentando seus produtos e serviços. Para quem quiser abrir seu próprio negócio, serão oferecidas ainda consultorias gratuitas. Os interessados em obter aconselhamento jurídico também poderão contar com o serviço totalmente grátis.

Novo local

Esta edição da feira conta com algumas novidades, como o local de sua realização: o Civic Center do Pompano Community Park, onde haverá muito mais espaço e conforto para os participantes, em um ambiente climatizado. O evento de domingo terá ainda presenças ilustres, como o Cônsul Brasileiro em Miami, Adalnio Senna Ganem, e Dr. Robert Rey, o famoso cirurgião plástico.

O evento conta com o importante apoio do Consulado Brasileiro em Miami, do Broward Health Hospital, Tower Home Loans, Grupo de Whatsapp Oportunidades e Ajuda, Diamond Flex, Universal Insurance, Coral Springs Family Orthodontic, New Life Church, Royal Mortgage, Feelings Productions e Erica Seidel Fotografia.

DIA: 11 de março

LOCAL: Pompano Community Park, 1801 NE 6th Street, Pompano Beach FL, 33060

HORÁRIO: 10am às 2pm

ENTRADA FRANCA

