Como o atirador conseguiu burlar a segurança da Marjory Stoneman Douglas High

Assim como a maior parte das escolas, a Marjory Stoneman Douglas High School tem cercas, portões e procedimentos de emergência para manter os alunos seguros, mas o atirador escolheu o momento propício que sabia que os portões estariam abertos – 20 minutos antes do final das aulas – momento em que as autoridades escolares costumam abrir os portões em torno do campus para que estudantes e funcionários tenham acesso aos vários estacionamentos, além de ônibus escolares e pais que peguem seus filhos, possam sair facilmente, disse Jerry Graziose, ex-diretor de segurança escolar do distrito. As informações são do Sun Sentinel.

Procedimento semelhante existe no início do dia escolar, quando um grande número de estudantes este entrando no campus e muitos pais estão deixando seus filhos.

Cruz sabia que, naquele horário, 2:20pm, os portões estariam abertos e conseguiu entrar direto. Ele então disparou um alarme de incêndio que desmontaria um sistema de segurança e faria com que os alunos saíssem das salas, disseram autoridades. E o oficial escolar, que deveria ajudar a proteger os alunos, talvez não estivesse na área da escola naquele momento.

Massacre da Flórida é o 18º em escola nos EUA em 2018

Uma vez que o tiroteio começou, a escola entrou em um procedimento conhecido como Red code (Código Vermelho), onde as portas são automaticamente fechadas e os alunos e funcionários precisam permanecer em suas salas de aula. Mas Cruz puxou o alarme de incêndio, que substitui o red code, disse Lisa Maxwell, diretora executiva da Broward Principals and Assistants Association.

Como resultado, as portas que de outra forma permaneceriam fechadas estavam sendo abertas pelos estudantes, tornando mais fácil para o atirador encontrar vítimas, dizem os especialistas.

A Marjory Stoneman Douglas High School tem 3.208 alunos matriculados.

Atirador de Parkland será mantido preso sem fiança

Atirador foi até a escola de Uber e levou 3 minutos para disparar em 5 salas

O Broward Sheriff Office divulgou um relatório nesta sexta-feira, 16, com a sequência precisa de tempo que se passou minutos antes do ataque, descrevendo como o atirador chegou até a Marjory Stoneman Douglas High e quais seus passos durante e depois do tiroteio, até ser pego pela polícia em Coral Springs cerca de 1h20 depois do crime da quarta-feira, 14.

Nikolas Cruz teria ido até a escola de Uber e ficou dentro do prédio por cerca de 7 minutos, três deles usados para atirar em 5 salas diferentes. Ele conseguiu fugir se misturando aos outros alunos.

2:21:18 Suspeito entra na escada leste do Edifício 12 com rifle dentro de uma caixa de rifle.

2:21:30 Suspeito sai da escada com o rifle retirado do estojo.

2:21:33 Suspeito tem o rifle pronto e começa a disparar nas salas 1215, 1216, 1214, volta para 1216, volta para 1215 e depois para 1213.

Suspeito, então, sobe a escada oeste até o 2º andar e atira nas vítimas na sala 1234.

2:24:39 Suspeito sobe a escada leste até o 3º andar.

2:27:37 Suspeito entra na escada do 3ª andar, larga o rifle e mochila e corre pelas escadas.

2:28:35 Suspeita sai do prédio 12 e corre para o oeste em direção às pistas de tênis e depois dirige-se para o sul.

2:29:51 Suspeito cruza o campo e corre para o oeste com outros alunos que estão fugindo da área.

De acordo com BSO, 20 minutos depois que deixou a escola, Nikolas Cruz teria ido até a uma loja Walmart, comprou uma bebida no Subway, depois saiu a pé. Entrou então em um McDonalds, onde ficou por um curto período de tempo, e depois saiu a pé.

Às 3:41 o suspeito foi detido em 4700 Wyndham Lakes Dr., Coral Springs por um oficial do Coconut Creek PD. Detetives de homicídios da BSO se juntam e o suspeito é identificado e levado sob custódia.

Leia mais sobre a tragédia em

Vigília pelas vítimas de Parkland reúne cerca de 8 mil pessoas

Campanha online arrecada mais de $400K pelas vítimas de Parkland

Baixe nosso app:

Comments