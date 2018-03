Como esvaziar a mente e acalmar o coração

Existem momentos na vida em que as coisas saem de nosso controle; sentimos impotentes diante de algumas dificuldades e principalmente perdemos a força. Nossa mente fica completamente perturbada e nosso coração apertado e cheio de mágoa. Não adianta, somos assim. Sentimos até falta de ar de tanta angústia. Isso não acontece somente comigo ou com algumas pessoas, mas com quase todo mundo. Em geral, as pessoas tentam de alguma maneira aliviar a mente de tantos pensamentos, mas não é uma tarefa fácil. A mente humana raramente se aquieta, são diversos pensamentos vindo de tantas direções, assuntos mal resolvidos , pensamentos negativos, informações desencontradas. Enfim, são muitas informações que não deixam nosso coração se aquietar. Vou escrever algumas técnicas que ajudam nesse processo de esvaziar a mente e acalmar o coração.

São oito dicas para esvaziar a mente e acalmar o coração.

Expresse seus pensamentos escrevendo: Escrever tudo que vem a sua mente é uma maneira de começar a organizar os pensamentos. Transferindo tudo para o papel, se for pensamentos negativos, depois que escrever no papel o queime e mentalize que tudo aquilo está saindo da sua mente.

Expresse seus pensamentos desenhando: Desenhe algo que você goste, mesmo que não saiba como fazer, mesmo que não tenha grandes habilidades. Liberar a mente através de desenhos é uma técnica extremamente forte.

Converse com outra pessoa: conversar com alguém de sua confiança, faz com que você desligue quase que por completo daquilo que está que está trazendo inquietude, e muitas vezes no meio de uma conversa você consegue até respostas para alguns problemas que parecem não ter fim.

Passe um tempo com seu bichinho de estimação: Não tem nada melhor do que esse amor incondicional do que seu bichinho de estimação, brinque, sinta a alegria de estar ali, e esteja realmente com ele, dê carinho e sinta o carinho de volta.

Lembre-se de coisas que são realmente importantes na tua vida: Lembre-se de seus familiares que tanto te amam, da comida que você tem todo dia na mesa, de que você tem um canto para onde voltar, lembre-se de coisas que te fazem bem, afinal todos nós possuímos coisas maravilhosas na nossa vida, e a mais importante delas “Possuímos vida”.

Deixe ir: O que não te faz feliz deixe ir, o que não traz alegrias deixe ir, não se prenda a pessoas ou situações do passado, deixe-os ir. Você é livre e com capacidade infinita pode fazer o que quiser, basta apenas acreditar.

