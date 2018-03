Como economizar 10% do seu salário

Existem algumas regrinhas ou premissas que a maioria das pessoas recomenda e, quando se trata de finanças, uma delas é unanimidade: guarde sempre 10% do seu salário (ou dos seus rendimentos, se for autônomo) na poupança, para emergências. Só que ninguém diz muito bem como e por que fazer isso, então vamos aprender de forma simples como chegar lá.

Comece aos pouquinhos:

Guardar 10% do seu salário todo mês é um hábito difícil e, como todos os hábitos difíceis, existe uma formulazinha mágica para fazê-los acontecer: começar aos poucos. Então, em vez de guardar 10% do seu salário logo no primeiro mês, guarde 1%. No mês seguinte, guarde 2%, e assim por diante.

Portanto, se você ganha US $3.000,00 por mês, ficará assim:

Mês 1 – Guardar 1% = US $30,00

Mês 2 – Guardar 2% = US $60,00

Mês 3 – Guardar 3% = US $90,00

Mês 4 – Guardar 4% = US $120,00

Mês 5 – Guardar 5% = US $150,00

Mês 6 – Guardar 6% = US $180,00

Mês 7 – Guardar 7% = US $210,00

Mês 8 – Guardar 8% = US $240,00

Mês 9 – Guardar 9% = US $270,00

Mês 10 – Guardar 10% = US $300,00

Sempre que eu tentava começar a guardar 10% da minha renda, inevitavelmente precisava resgatar o valor antes do final do mês. Por quê? Porque eu não estava acostumada a viver sem aquele dinheiro. Era uma quantia muito grande tirada do meu orçamento para deixar de existir de uma hora para a outra. Assim, começar aos poucos me ajudou e, quando eu cheguei aos 10%, não foi tão difícil porque eu já tinha me habituado a guardar uma certa quantia todos os meses.

Monte um patrimônio mínimo de sobrevivência

É muito importante ter um objetivo para o dinheiro guardado.

Ter um motivo realmente forte para guardar pode ser mais fácil para te ajudar a realmente economizar. O seu objetivo pode ser comprar um carro, por exemplo, ou juntar o equivalente para dar uma entrada no seu futuro apartamento, ou mesmo fazer uma viagem que tanto sonha. O meu objetivo foi montar um patrimônio mínimo de sobrevivência.

E do que se trata isso?

Basicamente, é a quantia mínima que você precisa ter para se manter durante seis meses desempregado, ou sem rendimento nenhum.

Isso foi importante porque me deu um senso enorme de responsabilidade com relação à minha família. Eu sabia que, se não guardasse dinheiro todo mês, não estaria contribuindo com essa poupança que nos deixaria mais tranquilos caso qualquer coisa acontecesse.

Para calcular qual seria esse valor, eu fiz uma média dos nossos gastos mensais e multipliquei por seis. Suponhamos que seus gastos mensais deem uma média de US $4.000,00. Assim sendo, US $4.000,00 x 6 = US $24.000,00. Esse é o valor que você precisa ter guardado na poupança em caso de imprevistos.

Então você pode ter várias metas, como por exemplo:

Meta 1 – Juntar o equivalente a seis meses de gastos

Meta 2 – Juntar o equivalente a um ano de gastos

Meta 3 – Além do equivalente a um ano de gastos, juntar US $10.000,00 para trocar de carro

Meta 4 – Além do equivalente a um ano de gastos, juntar US $50.000,00 para dar como entrada em um apartamento. E por aí vai.

Fora que, construindo essa reserva mínima para emergências, você fica tranquilo para tomar outras decisões financeiras, como buscar um emprego melhor sem pressão, fazer um curso, começar um novo negócio… O fato de ter esse montante guardado te dá mais segurança para arriscar e buscar seus sonhos que dependam do dinheiro, de alguma forma.

Guardar 10% do salário todo mês é difícil, mas é o melhor hábito financeiro que nós podemos ter. Defina um objetivo e comece poupando 1% do seu salário este mês! Quem se anima a começar?

