Comcast faz oferta de mais de US$ 30 bilhões pela Sky

A Comcast,a maior empresa de serviços de internert e TV a cabo nos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira, 27, uma oferta pública de aquisição sobre o grupo de televisão britânico Sky por £ 22 bilhões, cerca de US$ 31 bilhões de dólares. Desse modo, o grupo americano vai disputar com outra gigante, a Fox, que já havia feito uma oferta pela empresa em dezembro do ano passado.

A Comcast propõe £ 12,5 por ação, 11% a mais que a cotação de segunda-feira na Bolsa de Londres, que era de £ 11,05 libras e cerca de 16% mais do que a oferta da Fox, de £ 10,75 por ação.

Pouco depois do anúncio da oferta, as ações da Sky registravam alta de 18%.

Em comunicado sobre a oferta, a Comcast informou que seu objetivo é adquirir a totalidade da Sky e que vai tentar concretizar a meta se conseguir 50% da empresa “mais uma ação”, que garante o controle da empresa.

“É uma oportunidade estratégica comprar um líder da produção e difusão de conteúdos nos Reino Unido e na Europa. Já dispomos de uma forte presença em Londres. A Comcast tem a intenção de usar a Sky como plataforma para nosso crescimento na Europa”, afirma em um comunicado Brian L. Roberts, presidente da Comcast.

A Fox já é acionista minoritária da Sky e tenta adquirir os 61% da empresa que ainda não possui. A oferta da Fox pela Sky foi feita na mesma época em que seus acionistasvenderam parte da empresa para a Disney.

Com informações da Reuters.

