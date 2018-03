Celebração dos 25 anos do ‘Manhattan Connection’ com entrevista da equipe a Mila Burns

“Vinte e cincoanos, um quarto de século e um tempão mesmo que essa turma está no ar”, anuncia Mila Burns, no ‘Globo Notícia Américas’ deste domingo, dia 11, dando as boas-vindas aos apresentadores Caio Blinder, Lucas Mendes e Pedro Andrade, eà editora-executivaAngélica Vieira. O clima de celebração pelo aniversário do Manhattan Connection toma conta do estúdio da Globo em Nova York, quando o time relembra a trajetória do dominical, que leva o título de programa mais antigo da TV por assinatura no Brasil.

Quem abre o encontro é Caio Blinder, carinhosamente chamado pelos colegas de bancada como “funcionário padrão”, pois nunca deixou departicipar de uma das 1.207edições do programa. “Nunca faltei o serviço e venho de condução”, brinca ele, enquanto relembra coberturas marcantes,como o atentado de 11de setembro- quando tiveram o desafio de entrar ao vivo pela primeira vez – e a eleição de Barack Obama.Já Lucas Mendes, recorda profissionaisque contribuíram para a formação do programa. Saudoso, relembra a morte do companheiro Paulo Francis, a saída de Nelson Motta e Arnaldo Jabor, e asentradas de Ricardo Amorim, Diogo Mainardi e do mais jovem integrante do time, Pedro Andrade.

Para Angélica, o segredo da conexão está na união da equipe. “Somos uma cozinha, onde cada um traz o seu tempero, a sua pimenta e o seu sal, e contribui para que o programa aconteça da forma como é”, ressalta. Pedro Andrade divide a mesma opinião e pontua:“Para mim, os momentos mais memoráveis do Manhattan não são os televisionados. Quando olho pra trás e me emociono, lembro do café que tomamos antes de entrar no ar, das piadas que fazemos durante o comercial e dos nossos jantares às terças-feiras. O nosso elo, que transcende o programa, é realmente o que é inesquecível”. A edição especial do ‘Manhattan Connection’, que pela primeira vezirá reunir todos os integrantes na bancada em Nova York, vai ao ar neste domingo, logo após o ‘Fantástico’.

No último domingo, 4 de março, o Chile levou a estatuetade Melhor Filme Estrangeirona90ª edição do Oscar, com o longa“Uma Mulher Fantástica”, de Sebastián Lelio. Na trama, uma mulhertransgênerotenta refazer a vida após a morte do companheiroe, para isso,tem de enfrentar o preconceito, em especial dos parentes do marido. De Santiago,a colaboradora Camilla Viegasmostra que a premiaçãoreacendeuo debate sobre a lei para facilitar amudança de gênerono país, que tramita no congresso chileno desde 2003.

Também no noticiário, Mila traz mais detalhes sobre o processo que o Departamento de Justiça americano abriu contra a Califórnia na última terça-feira, dia 6, que questiona as leis do estado que protegem imigrantes.A decisão de Donald Trump de aumentar os impostos para a importação de aço e alumínio nos EUA também entram em pauta. E com a celebração do Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira, dia 8, o jornal apresenta uma pesquisa da Fundação Thompson Reuters que analisase, de fato,a força do movimento #metoo está trazendo mudanças para as mulheres que vivem em diferentes partes do mundo.

Baixe nosso app:

Comments