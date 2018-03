Casal brasileiro é preso na Flórida, acusado de retirar a filha da custódia de Rhode Island

A polícia do estado de RhodeIsland anunciou que um casal brasileiro foi preso na Flórida depois de ter supostamente retirado sua filha recém-nascida da custódia do Rhode Island Department of Children, Youth and Families.

Daniel Campos e Gabriela Paz, que vivem em Hartford, Connecticut, foram presos, acusados de serem fugitivos da justiça e serão extraditados para Rhode Island, onde serão acusados de seqüestro infantil.

A polícia de Rhode Island disse que a bebê foi colocada aos cuidados de um parente no dia 26 de fevereiro e o casal não poderia ter contato com a criança sem supervisão, sob uma ordem da corte de família.

Naquela noite, de acordo com a polícia, os pais foram até a casa desse parente, pegou a criança e disse que logo a traria de volta. O parente notificou o DCYF, dizendo que a criança não foi devolvida.

A polícia estadual emitiu um alerta de desaparecimento da criança e notificou outros departamentos onde os pais poderiam ter conexões.

A polícia de Jacksonville localizou os pais na manhã de quinta-feira, dia 1, e eles foram presos. O departamento de crianças da Flórida ficou com a custódia da bebê e do menino mais velho do casal, de 3 anos.

“Através de escuta telefônica, descobrimos que ele ligou para uma pessoa na Flórida, tentando comprar um barco”, disse o Capt. Gerald McKinney, do Rhod Island State Police em entrevista ao NBC 10. “Quando eles entrevistaram o parente que estava com a custódia da bebê em Rhode Island, descobrimos que ele estava considerando comprar um barco para fugir do país”.

A polícia informou que as crianças estão bem e devem ser encaminhadas aos cuidados do RI DCYF, esperando ações posteriores da corte de família.

O caso

O casal está travando uma batalha com a justiça do estado de Rhode Island para recuperar a guarda da filha Amy, nascida em uma maternidade. A menina nasceu com apenas 1,9 kg e foi levada direto para a UTI neonatal para ganhar peso. Mas, para os pais, a maternidade estava prolongando a estadia do bebê sem necessidade, segundo um vídeo publicado por Gabriela na internet. O casal acusou o hospital de expulsá-los quando questionaram os procedimentos da equipe médica.

Gabriela relatava a batalha em uma página da rede social Instagram. A última publicação foi há cinco dias, na qual dizia que estavam indo visitar Amy, prometendo muitas fotos da menina, que está prestes a completar um mês de vida. Com informações do NBC 10.

