Manter a casa organizada, principalmente quando se tem filhos e ainda passamos muitas horas no trabalho, não é uma tarefa nada fácil. Encontrar roupas, brinquedos e sapatos espalhados por todos os cantos, cestos de roupas cheios e louça na pia, realmente chega a ser muitas vezes desanimador e com certeza ninguém gosta de encontrar a casa nestas condições. Porém pequenos hábitos praticados diariamente por alguns minutos e com a colaboração de todos, podem ajudar a manter todos os ambientes da casa mais em ordem.

1. Arrumar a cama: fazer a cama assim que levantar e pedir que os filhos também façam as deles, não requer muito tempo e já cria um aspecto de limpeza, conforto e organização muito mais agradáveis.

2. Banheiros: manter as toalhas, escovas de cabelo, maquiagens, escovas de dente e demais coisas necessárias, nos seus devidos lugares logo após cada uso.

3. Louça: deixar os pratos sujos na pia, faz com que o ambiente pareça sujo e a tendência é ir acumulando ainda mais, formando aquela famosa “pilha de louça para lavar”. Lavar ou por na máquina logo após o uso, com certeza vai ser mais fácil do que deixar para depois, causando menos stress. Pedir ajudar de todos facilita o trabalho e ensina os a manter a cozinha sempre em ordem.

4. Brinquedos: ninguém gosta de ver brinquedos espalhados pela casa. Ensinar as crianças a colocarem de volta nos seus devidos lugares, quando terminarem de brincar, é uma forma de ensiná-los a colaborarem com a organização da casa.

5. Sala: ajeitar a sala antes de dormir, colocando tudo no lugar como almofadas, controles de televisão, revistas, livros. Pequenas coisas espalhadas todos os dias acabam transformando a sala em um deposito e deixam aquele visual de tudo bagunçado.

6. Guardar roupas, sapatos, bolsas, etc, no lugar: deixar espalhados por todos os cantos da casa ou mesmo em cima da cama nos quartos, só vai ser uma tarefa a mais a ser feita. Deixar os sapatos, bolsas e mochilas escolares nos devidos lugares assim que chegar em casa. As roupas já devem ser colocadas na lavanderia ou no cesto especifico e as que estiverem limpas, guardar nos seus devidos lugares, e não espalhadas pelo quarto. Quando possível, já separar a roupa do dia seguinte de todos, porque normalmente na hora da pressa é onde se deixa tudo espalhado.

7. Correspondências: manter sempre um lugar especifico para colocar as correspondências, como uma cesta, bandeja ou caixa. Assim que recebê-las, manter o que realmente é importante e já por no lixo o que não interessa. Desta forma não haverá aquela “montanha” de papeis espalhados.

8. Lixo: procurar manter as lixeiras sempre limpas (banheiros, cozinhas), jogando o lixo for a diariamente ou talvez a cada dois dias, conforme a necessidade.

