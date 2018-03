Carnaval continua em Broward e Miami

Ensinando a ser líder e vencedor 22/ FEV /2018

Local: Club Rotary de Boca Raton – 23160 Sandalfoot Plaza Dr, Boca Raton, Florida 33428

Horário: 7PM-8:30PM

Info: Nesta 5a. feira, 23 de Fevereiro, teremos o prazer de receber a visita de Vanilsa Oliveira, que aproveitando sua rápida passagem aqui pela Flórida, concordou em vir ao nosso encontro para nos contar um pouco da sua trajetória e também sobre a metodologia que vem revelar os inúmeros re-cursos que as pessoas tem disponíveis para prosperar com mais saúde e bem estar. Esse treinamento se chama 90 Dias no Foco e é indicado principalmente para empresários, gestores, líderes, empreendedores e profissio-nais liberais.

Feijoada no Barracão da Sambalá

17/ FEV /2018

Local: Sambalá School – 1419 S. Powerline Rd, Pompano Beach, Florida 33069

Horário: 7PM- 1:30AM

Info: Foi um sucesso total na primeira feijoada e agora será de rotina. Co-mo as grandes escolas de Samba no Brasil, SambaLá está fazendo uma Feijoada todo último sábado do mês as 7 da noite até uma da manhã! Vai ter a bateria e cantores da SambaLá, pagode, e um torneio de buraco e truco! E claro, a feijoada da SILVIA! A doação de $10 ajuda a escola man-ter o barracão, instrumentos, e fantasias. Não perca esta noite de pura alegria e diversão! DJ Isabela vai estar tocando músicas brasileiras.

Carnaval Brasileiro no Barco

25/ FEV /2018

Local: CRUZ ‘N BOOZ – 1635 N Bayshore Dr, Miami, Miami, Florida 33132

Horário: 11AM – 3PM

Info: O carnaval no barco tem a intenção de trazer um pouquinho da nossa cultura festiva para Miami. Com tantos brasileiros aqui, não dá para deixar passar o carnaval sem festar. Convide seus amigos e venham se divertir no Best Party Boat de Miami ao som do DJ ZULU. Valor $64 por pessoa com bebidas e comida incluída.

Ailey in Miami

24/ FEV /2018

Local: Adrienne Arsht Center for the Performing Arts – 1300 Biscayne Blvd, Miami, Florida 33132

Horário: 2PM – 4PM

Info: Excelente peça de teatro para curtir no fim de semana. Ingressos à venda online.

Riverwalk 80’s Dance Party- kickoff to 30 years!

24/ FEV /2018

Local: Esplanade Park – 400 Southwest 2nd Street, Fort Lauderdale, Florida 33312

Horário: 7PM – 10PM

Info: O Riverwalk de Fort Lauderdale estará celebrando seu trigésimo aniversário e comemorara em grande estilo com uma festa típica dos anos 80.

