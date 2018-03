Campanha online arrecada mais de $400K pelas vítimas de Parkland

A campanha oficial do GoFundMe criada para as vítimas da Marjory Stoneman Douglas High School da Flórida do Sul já atingiu mais de $400 mil dólares em algumas horas, e conta com mais de 7, 700 doadores.

A campanha foi lançada durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 15, em que as autoridades do condado de Broward anunciaram a evolução na investigação do atentado que deixou 17 mortos e milhões de pessoas em todo o país chocadas, assustadas e indignadas.

O apoio financeiro é voltado para as vítimas e as famílias e foi criado pelo Superintendente das Escolas do Condado de Broward, Robert W. Runcie, que anunciou uma conta oficial e pediu cuidado porque algumas outras falsas contas estariam sendo criadas, mas não pela escola. “Trabalhamos para estabelecer algo credível”, disse ele.

O objetivo é arrecadar $ 300,000 para fornecer apoio financeiro às vítimas e às famílias. Para ajudar, acesse a página da campanhawww.gofundme.com/stonemandouglasvictimsfund

O acusado Nikolas Cruz está detido sem direito à fiança e responderá por 17 acusações de “assassinato premeditado de primeiro grau”. A polícia diz que a carnificina foi planejada com uma precisão arrepiante: o atirador – armado com uma arma de estilo – um rifle AR-15, puxou um alarme de incêndio e esperou enquanto suas vítimas começavam a entrar nos corredores da escola para atirar.

Doação de Sangue

Além da doação em dinheiro, as autoridades pedem também doações de sangue para as vítimas nos hospitais locais e também peloOne Blood está pedindo que doadores elegíveis com o sangue tipo O negativo visitem um centro de doações ou um Big Red Bus para doar. Para mais informações, visite: oneblood.org. Em geral, para doar sangue, uma pessoa precisa ter mais de 16 anos, estar saudável e pesar pelo menos 110 libras (50kg).

“One-blood” precisa de doação de sangue O negativo após tiroteio em Parkland

