Câmera flagra luta entre mulher e ladrão que tenta levar carro com criança dentro nos EUA

Uma câmera de vigilância domiciliar capturou o momento em que uma mulher age rapidamente e luta contra um homem que tenta roubar sua camionete com seu filho de 2 anos dentro do veículo. O fato aconteceu na última semana em Bremerton, no estado de Washington, e chamou a atenção pela ação rápida da mulher.

O vídeo foi divulgado pelo Departamento de Polícia de Bremerton no último dia 8, e mostra a mulher saindo de dentro de casa e indo em direção à parte de trás da camionete para abrir a tampa da carroceria quando um homem se aproxima correndo e entra pela porta do motorista.

Rapidamente a mulher percebe e corre também para entrar pela porta do motorista e impedir que o homem leve o carro. Ela tenta tirá-lo do volante. Seguiram-se alguns minutos de briga entre os dois e nesse tempo, o homem golpeou a mulher no rosto, segundo a polícia.

No momento em que eles travam a batalha dentro do veículo, é possível ver que o mesmo se move para frente e para trás antes de fazer uma curva indo parar no outro lado da rua.

Pelo facebook, a polícia divulgou o vídeo e detalhou a tentativa de roubo. ”Ontem à tarde tivemos uma tentativa de roubo de veículos no bloco 1500 da Elizabeth Avenue. Esse crime foi capturado em vídeo. O suspeito foi capturado após uma longa perseguição”, escreveu o departamento.

Jackson foi acusado de roubo, sequestro, assédio criminoso, roubo de um veículo motorizado, agressão e fuga. Ele está detido sob fiança de $ 500,000.

Veja o vídeo divulgado pela polícia de Bremerton.

Com informações do WSVN.

