Brasileiros e mexicanos são pegos em caminhão ao cruzar a fronteira no Texas

Um caminhão com brasileiros e mexicanos foi detido pelos agentes do Border Patrol ao tentar cruzar a fronteira em Laredo, no Texas, informou o U. S. Customs and Border Protection.

Ao todo havia 17 imigrantes indocumentados escondidos na parte de trás do caminhão. A apreensão ocorreu dia 23 de fevereiro quando os agentes suspeitaram do motorista tentando fazer a travessia ilegal para Interstate Highway 35, em Laredo, segundo a CBP.

Os agentes pararam o motorista do caminhão e pediram documentos para confirmar o status imigratório. Apesar de ser cidadão americano, os agentes realizaram a vistoria e confirmaram a suspeita. Os 17 imigrantes foram detidos e aguardam processo para deportação. O motorista também foi detido.

Em nota, o chefe da patrulha de fronteira em Laredo enfatizou o trabalho dos agentes na fronteira para a segurança do país. “Essas organizações criminosas que trazem essas pessoas não estão preocupadas com a segurança de ninguém. Vamos continuar trabalhando com nossos parceiros para coibir esse tipo de crime e desmantelar essas organizações”, disse Acosta.

Além disso, o chefe destacou que a Patrulha da Fronteira de Laredo continuará a alertar contra os perigos das pessoas que atravessam ilegalmente para os Estados Unidos por meio de condições ambientais perigosas. “Nossa Iniciativa de Segurança de Fronteiras (BSI) é uma estratégia humanitária e bi-nacional destinada a reduzir mortes ilegais de estrangeiros, educar e informar potenciais alienígenas ilegais sobre os perigos e perigos de atravessar ilegalmente a fronteira e responder aos que estão em risco de vida situações”, completou.

