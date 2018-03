Brasileiros acusados de ajudar a sequestrar neto terão primeira audiência em Houston

Os avós brasileiros do menino Nicolas Brann, hoje com 8 anos, detidos ao chegar em Miami acusados pela Procuradoria norte-americanade ajudar a filha no sequestro do neto, foram transferidos para Houston onde terão a primeira audiência no tribunal na próxima segunda-feira, 26.

Carlos e Jemima Guimarães foram presos pelas autoridades federais no dia 7 de fevereiro ao chegarem ao aeroporto internacional de Miami vindos do Brasil. Como o caso se arrasta na justiça há anos, a prisão do casal se deve ao fato de o F.B.I. ter apresentado uma queixa criminal contra os dois e a filha no Texas em março passado. Eles são acusados ​​de conspiração e participação no sequestro internacional do neto, que foi levado para o Brasil em 2013 pela mãe, Marcela Guimarães, que obteve pela justiça brasileira a guarda total do filho e nunca mais retornou para os Estados Unidos conforme havia acordado com o ex-marido, Chris Brann, na época. Ambos eram casados e moravam em Houston, no Texas.

Desde 2013, o americano Chris Brann tem lutado para recuperar o filho. Brann contou ao Gazeta News que vai pelo menos quatro vezes por ano para Salvador ver o filho, mas só lhe é permitido ficar algumas horas com o garoto e sob supervisão de pessoas contratadas pela família de Marcela. Ela conseguiu a guarda definitiva do garoto na justiça brasileira assim que chegou ao Brasil. Segundo Brann, Marcela e os pais, desde então, se recusam a chegar algum acordo sobre a guarda compartilhada e impedem o pai de ficar mais tempo com o filho.

Leia mais sobre o caso Nico em

http://gazetanews.com/avos-menino-nico-sao-presos-em-miami-acusados-de-sequestro-internacional/

“A única coisa que me interessa é ter o Nico de volta”, afirma Brann. “É meu único objetivo, é a única coisa que me interessa”, disse. Caso Marcela entenda e resolva de boa vontade trazer o Nico e resolvermos juntos sobre a guarda, seu que a justiça americana vai levar isso em conta. A minha intenção não é prejudicá-los, mas não tive outra saída depois desses anos todos”, ressaltou.

O casal Guimarães contratou advogados de Houston, Rusty Hardin e Jimmy Ardoin para representá-los no tribunal. Os avós de Nico devem pedir fiança para seguir com o processo em liberdade, segundo o canal ABC News.

“Na audiência de detenção, espero que lhes seja negada a fiança, honestamente”, disse Brann. “Eles são uma família que é extremamente rica e tem enormes recursos”, explicou.

Os avós e a mãe de Nico possuem dupla cidadania, americana e brasileira, de acordo com um resumo da disputa de custódia elaborada pelo advogado do Sr. Brann, Jared Genser. O pai de Marcelle é um executivo sênior da ED & F MAN, uma empresa multinacional de commodities agrícolas.

Os advogados de defesa se recusaram a falar porque não se encontraram com seus clientes, segundo o ABC News.

A criança permanece no Brasil com a mãe, e, com essa prisão dos avós aqui nos Estados Unidos, Brann não sabe quando poderá ver o filho novamente. De acordo com o americano, que também luta na justiça brasileira pela guarda do filho, a prisão dos avós não está relacionada com o processo no Brasil, que ele acredita ser encaminhado para o Supremo Tribunal de Justiça em breve.

As lutas legais prolongadas sobre as acusações de sequestros parentais têm sido um entrave nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil há anos.O Brasil lidera os casos na América Latina de abdução de crianças levadas dos EUA, afirma o governo americano. Saiba mais em

http://gazetanews.com/brasil-lidera-casos-de-abducao-de-criancas-dos-eua-america-latina/

Baixe nosso app:

Comments