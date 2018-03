Brasileiro, promessa do Kart na FL, fatura mais um título

O brasileiro Matheus Morgatto, de 14 anos, morador de Kissimmee, conquistou no dia 25 de fevereiro o campeonato nacional FK, na categoria Júnior, realizado no México.

Morgatto é piloto desde os 7 anos e já foi bicampeão da Copa São Paulo Light, Campeão da Copa do Brasil, Bicampeão do Top Kart, Bicampeão Paulista, Campeão KGV, Campeão do Campeonato Mexicano, Campeão das 500 milhas KGV pela equipe Barrichello Hero e Campeão Rok Cup USA.

