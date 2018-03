Brasileiro é preso com 35 cartões de crédito falsos em Palm Beach

Mais um brasileiro foi pego e detido por uso de cartão de crédito falso na Flórida. Desta vez, Victor Andrade Carneiro Brito, 21, tentou usar três cartões diferentes para comprar uma câmera GoPro no valor de $ 428 da loja Billabong, no Gardens Mall, e foi detido em flagrante no dia 6 de fevereiro, de acordo com o relatório de prisão de Palm Beach Gardens.

De acordo com informações do relatório, quando Brito tentou usar o terceiro cartão, ele viu oficiais de segurança se aproximando e tentou fugir, saindo da loja e deixando o shopping através da Macy’s e correu em direção a uma pickup Ford F-150 no estacionamento sul. Porém, um policial do Palm Beach Gardens o deteve antes que ele pudesse entrar no veículo, segundo informaçõesdo The Palm Beach Post.

Os policiais descobriram com Brito mais de 35 cartões de crédito falsos e ele foi preso sob acusações estaduais e ofederais. Na carteira do jovem estavam 13 cartões de crédito em nome um outro homem e outros 22 cartões foram achados dentro da camionete. Também foi encontrada uma pequena bolsa de plástico cheia de maconha, segundo o relatório.

O brasileiro mora em Pompano Beach e admitiu à policia ter recebido os cartões de crédito falsificados e um cartão de identificação brasileiro falso de uma pessoa não identificada no condado de Broward. Ele também admitiu planejar usar os cartões de crédito para fazer compras fraudulentas, segundo a polícia.

Dentre as acusações, o jovem responde por uso fraudulento de cartão de crédito, tráfico de cartões de crédito falsificados e posse de maconha.

Foi estabelecida fiança de US $ 12.000 durante a primeira audiência na prisão do Condado de Palm Beach no dia 7 de fevereiro. Ele foi transferido para a custódia das autoridades federais.

Casos indignam a comunidade brasileira

Casos de uso e clonagem de cartão de crédito por brasileiros, tanto na Flórida quanto em outros estados americanos, têm deixado a comunidade brasileira que busca uma vida justa e honesta fora do Brasil contrariada, pois, esse tipo de atitude “mancha” o nome dos brasileiros que vivem no exterior.

