Brasileiro morre atropelado na FL e polícia busca por motorista

Os oficiais do xerife do condado de St. Lucie estão investigando e buscam ajuda da população para encontrar o motorista responsável pelo acidente que tirou a vida do mineiro Danilo Bicalho Braga, identificado pela polícia como Danilo Bicalho dos Reis, 35 anos, na noite do último sábado, dia 30, em Port St. Lucie.

De acordo com o xerife Ken Mascara, Reis foi morto por volta das 8:30 da noite de sábado ao ser atingido por um carro enquanto tentava atravessar a rua perto de 308 Northwestern Airoso Boulevard.

Conforme informação divulgada pelo Palm Beach Post, testemunhas disseram à polícia que viram dois veículos de modelos novos freando bruscamente no local do acidente. O veículo que atingiu o brasileiro foi descrito como um carro azul de 4 portas e o outro veículo era de cor vermelha ou vinho.

As testemunhas contaram aos policiais também que os dois carros chegaram a parar e verificar a vítima, mas em seguida saíram rapidamente da cena, dirigindo para o sul (Northwest) Airoso.

Os investigadores estão averiguando imagens das câmeras de vídeo de vigilância da área e pedem também a ajuda da população com pistas que levem ao paradeiro dos motoristas. Qualquer informação pode ser repassada anonimamente para o número 911 ou (772) 465-5770 – Treasure Coast Crime Stoppers em www.tcwatch.org ou ligando para (800) 273-8477.

Justiça

Natural de Dionísio, interior de Minas Gerais, Danilo estava nos Estados Unidos desde 2004 e morava em Pompano há alguns anos. Ele estava em Port St Lucie por causa de um trabalho que havia arrumado, de acordo com informações da mulher Karine Machado, que voltou para o Brasil e mora em Fortaleza com os filhos do casal, Alícia, de 11 anos, e Ian, 7 anos.

Ao Gazeta News Karine, que é diretora de uma empresa de consultoria em Fortaleza, explicou nesta terça-feira, 2, que mesmo do Brasil vai lutar por justiça até descobrir o motorista que causou a dor de uma família e fugiu da cena. “Ele tinha um coração enorme e não merecia. Não vou deixar barato e não sossego enquanto não fizer justiça por ele”, declarou.

Karine conta que voltou para o Brasil há 5 anos, mas que ela e o marido nunca chegaram a oficializar a separação. “Voltei com os filhos por um tempo, mas ele acabou ficando na Flórida por não ter estudos e pelo receio de voltar e não arrumar trabalho no Brasil”, afirmou.

Karine é quem está cuidando dos trâmites do funeral e traslado do corpo para o Brasil. “Estou em contato com o Consulado, com a polícia e a funerária. Além disso, tenho uma advogada também responsável por acompanhar as investigações da polícia sobre o acidente”, disse.

“Se o corpo tiver em condições, iremos trazer o corpo para a terra dele. Caso contrário, iremos cremar e trazer as cinzas”, conta.

O amigo Hélio Júnior confirmou ao Gazeta News que Danilo morava em Port Sant Lucie e trabalhava com construção. Os dois teriam se conhecido há alguns anos quando Hélio morava na Flórida. “Ele era uma pessoa muito bacana”, disse. Amigos e familiares deixaram declarações de despedida dizendo que o brasileiro era muito brincalhão e muito querido por todos.

Foi criada uma campanha no GofundMe que visa arrecadar $10 mil dólares para ajudar com os custos do funeral e o processo de traslado do corpo para o Brasil. Para ajudar, acessewww.gofundme.com/help-danilo-get-sent-to-his-family

Baixe nosso app:

Comments