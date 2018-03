Brasileiro é preso na Disney, suspeito de fraude de cartão de crédito

A equipe de segurança do Walt Disney World ajudou agentes do Serviço Secreto a prender um brasileiro suspeito de operar um esquema de fraude de cartão de crédito. Seguranças da Disney viram várias transações em um cartão que foi também usado para fazer o check in em um quarto no resort Art of Animation.

Autoridades perceberam que um mesmo cartão foi usado múltiplas vezes, chegando a um total de $5 mil dólares, na área de Disney Springs. Por isso oficiais resolveram entrar no quarto para vistoriar. Foi então que encontraram vários cartões de crédito e resolveram chamar o Serviço Secreto.

Quatro brasileiros entraram no quarto quando investigadores ainda estavam lá. Eles também encontraram um decodificador de cartão junto com dezenas de cartões dentro da bagagem de Fabio Valdarnini, que foi preso e levado para a cadeia do condado de Orange. O caso ainda está sendo investigado.

Fonte: WFTV 9.

