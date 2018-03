Brasileiro é detido junto com outros 19 imigrantes no Missouri

Em operação conjunta, oficiais federais do U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) e Enforcement and Removal Operations (ERO) prenderam 20 imigrantes criminosos e violadores das leis de imigração na área metropolitana de Kansas City – 15 homens e cinco mulheres, com idades entre 18 e 61 anos, foram presos – dentre eles um brasileiro, conforme informação divulgada em nota pela agência.

Durante a operação de quatro dias, que terminou na semana passada, foram detidos estrangeiros dos seguintes países: Brasil (1), El Salvador (3), Guatemala (6), Honduras (1), México (7), Romênia (1) e Serra Leoa (1). Durante esta operação, os oficiais de deportação de ERO fizeram prisões nas seguintes cidades de Missouri: St. Joseph (6), Belton (1), Blue Springs (1), Independence (2) e Kansas City (6). Oficiais do ICE também fizeram prisões nas cidades de Olathe (3) e Lawrence (1) do Kansas.

A maior parte dos estrangeiros visados ​​por oficiais de deportação de ERO durante esta operação tinham históricos criminais que incluíam dirigir sob influência de substância (DUI), negligência infantil, abuso infantil, delitos de drogas, fraude e roubo. Quatro deles foram presos por reentrar ilegalmente nos Estados Unidos depois de terem sido deportados, o que é um crime e dois por vistos legais expirados.

Todos permanecem detidos e aguardam remoção para os países de origem nos termos da Lei de Imigração e Nacionalidade dos EUA.

“Os resultados contínuos de nossos oficiais de deportação ressaltam o constante compromisso do ICE com a segurança pública”, disse Ricardo Wong, diretor do escritório de campo do ERO Chicago. “Como parte desta operação, continuamos focando a prisão de indivíduos que são estrangeiros criminosos e ameaças à segurança pública. Por causa dos esforços incansáveis ​​desses oficiais profissionais, há menos criminosos em nossas comunidades “.

Os oficiais de deportação do ICE realizam operações de execução direcionadas diariamente em todo o país como parte dos esforços contínuos da agência para proteger a nação, defender a segurança pública e proteger a integridade das leis de imigração e controles nas fronteiras.

Durante as operações específicas, os oficiais da ICE frequentemente encontram outros estrangeiros ilegalmente presentes nos Estados Unidos que são avaliados caso a caso e, quando apropriado, são presos pelos oficiais.

