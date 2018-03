Brasileiro acusado de tráfico de armas pode pegar mais de 30 anos de prisão

Após ter alegado mal-estar que provocou o adiamento da audiência para esta terça-feira, 27, em Miami, Frederick Barbieri, 46 anos, acusado pela polícia brasileira de ser o maior traficante de armas do país e pela justiça americana de contrabando de armas, compareceu a um tribunal de Miami onde foram esclarecidos seus direitos legais e asacusações que podem colocá-lo por 30 anos na prisão.

Logo após a audiência, o advogado provisório de Barbieri, Leonard P. Fenn, disse à agência EFE que pedirá na próxima audiência marcada para quinta, 29, a liberdade condicional para o brasileiro. Barbieri apareceu no tribunal algemado e com o uniforme carcerário.

O carioca é apontado como o maior traficante de armas do país e o responsável pelo carregamento de 60 fuzis apreendido ano passado no Galeão. Barbieri foi preso na madrugada do sábado, 24, em Miami.

Ele é acusado de quatro crimes: conspiração para cometer ofensas contra os EUA, entrega de armas de fogo a um transportador contratado sem notificação por escrito descrevendo a remessa, contrabando de armas de fogo e munições dos EUA para o Brasil e exportação de armas de fogo e munições sem licença, de acordo com a juíza responsável pelo caso, Chris McAlley.

O brasileiro pode enfrentar mais de 30 anos de prisão se for condenado pelas acusações, de acordo com as autoridades.

O esquema

Barbieri e comparsas compravam armas, acessórios e munições na Flórida e, em seguida, retiravam o número de série e então reembalavam os itens e os enviavam para o Brasil para venda, afirmam as autoridades.

A ação de contrabando durou de maio de 2013 a junho de 2017, de acordo com as autoridades. Participaram da investigação agentes do U.S. Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security , the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives and the U.S. Customs and Border Protection.

Barbieri, conhecido como Senhor das Armas, tem dois mandados de prisão no Brasil – um da Justiça Federal da Bahia, por tráfico de munição anos atrás, e outro pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, justamente pelo envio deste carregamento de fuzis apreendido no Galeão.

