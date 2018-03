Brasileiro acusado de tráfico de armas passa mal e audiência em Miami é adiada

A justiça em Miami resolveu adiar a audiência do brasileiro Frederik Barbieri, acusado pela polícia brasileira de ser o maior traficante de armas do país e também acusado pelos Estados Unidos de tráfico internacional de armas, que estava programada para a tarde desta segunda-feira, 26. Barbieri teria passado mal na prisão, onde recebeu atendimento médico e a audiência remarcada para terça-feira, 27.

O brasileiro foi preso por agentes do U.S Immigration and Customs Enforcement na madrugada de sábado, 24, em sua casa em Miami. No mesmo dia, o Ministério da Justiça pediu a extradição dele para o Brasil, mas, de acordo com o governo, houve um pedido de documentação complementar traduzida para o inglês que está pendente. Frederik Barbieri é investigado em procedimentos criminais instaurados no Brasil e nos EUA.

A estimativa, segundo a polícia, é que ele tenha mandado mais de mil fuzis e 300 mil munições de Miami para o Brasil.

Brasil pede extradição de traficante preso em Miami

Em junho de 2017, ele entrou na lista dos procurados pela Interpol. Barbieri é acusado de ter enviado ao Brasil, em maio do ano passado, uma carga de aquecedores de piscina recheada com 60 fuzis. Foi a maior apreensão de armas feita no Brasil em 10 anos, o que levou investigadores a considerarem Barbieri o maior traficante de armamentos do país.

Com a prisão, a polícia conseguiu impedir o envio de 40 fuzis de Miami para as favelas do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, parte desses fuzis seria entregue a traficantes da Favela da Rocinha, que desde setembro está em guerra. A polícia acredita que favelas de São Gonçalo também seriam abastecidas com aquele arsenal.

Com residência permanente nos Estados Unidos, segundo investigação, o brasileiro vinha levando uma vida de luxo em Miami. Só com o último carregamento descoberto no dia 1º de junho de 2017, ele lucraria em torno de R$ 3,5 milhões. Proprietário de empresas de importação e exportação, de acordo com investigadores ele já enviou pelo menos 30 carregamentos de armas para traficantes brasileiros, de Miami para o Rio.

