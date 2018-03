Brasileirão não terá árbitro de vídeo em 2018

Os 20 clubes que disputarão a série A do campeonato brasileiro de 2018 votaram e decidiram pela não implementação do árbitro de vídeo (VAR) nesse ano. O placar foi de 12 a 7 contra o VAR, além de uma abstenção. A principal alegação dos clubes que votaram contrários à utilização do equipamento eletrônico foi o alto custo, estimado em R$20 milhões de reais para os 380 jogos do campeonato, o que daria R$1 milhão para cada equipe participante, já que os custos totais seriam rateados entre os clubes.

