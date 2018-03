“Baile do Patrão” celebra aniversário de Eduardo Cassiano no Padano

O bar mais agitado da Flórida, Padano, ficou ainda mais agitado na noite de sábado, dia 13 de janeiro, com o “Baile do Patrão”, que comemorou o aniversário de um dos proprietários do local, o empresário Eduardo Cassiano. O “patrão” recebeu amigos, familiares e a galera que curte o Padano. A festa rolou até a madrugada ao som sertanejo do cantor Marcos Lucas e do Dj Mazinho. Parabéns Eduardo Cassiano!

Baixe nosso app:

Comments