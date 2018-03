Babados em alta nas passarelas

Ano Novo, vida nova, mas a cor continua a mesma. E essa cor linda, o rosa, que vem desde 2016, ganhando não apenas as passarelas de moda mas também os jovens, levando o status de “genderless”; ou seja, mudando o conceito de que rosa é feminino.

O rosa lembra momentos deliciosos da infância, da pureza, dos sorvetes e doces. Além do vestuário, espaços decorados com variações de cor de rosa, estão por toda parte. Até o Museu do Sorvete, aqui em Miami, foi criado todo em rosa.

Nesses últimos anos, segundo pesquisa divulgada pelo WGSN, um dos principais líderes de tendência mundial, divulgou que houve um aumento de 40% no número de peças masculinas em tons de rosa. Os homens estão aceitando melhor a cor sem tanto preconceito.

Dica de Blogueira: Para quem ama a cor, looks monocromáticos, festa do pijama rosa e até makeup rosa estão valendo. O importante, como dizia Raul Seixas, “ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”. Feliz 2018!

