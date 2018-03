Avião da United perde capa da turbina durante voo no Pacífico

Um voo da United Airlines fez um pouso de emergência em Honolulu, Havaí, na terça-feira, 13, depois que peças da capa da turbina direita da aeronave se rancaram durante o voo, disse o porta-voz da United, Charles Hobart. Havia 363 passageiros e 10 membros da tripulação a bordo do avião, informou a filial KNNL da CNN.

O incidente ocorreu menos de uma hora antes do voo 1175 da United Airlines ter sido transferido para Honolulu. O avião decolou de San Francisco, na Califórnia, e estava voando sobre o Oceano Pacífico.

Os passageiros entraram em pânico e ficaram agitados depois que perceberam o incidente. O avião começou a balançar. Um deles, Erik Haddad, gravou quando partes da capa da turbina foram arrancadas ao sobrevoar o Pacífico.

Outro passageiro, Jeff Carter, postou um vídeo mostrando a agitação na cabine enquanto o avião desceu para pousar. “Foi o voo mais assustador da minha vida”, disse uma das passageiras que também registrou o momento, Maria Falaschi.

Apesar do susto, os pilotos aterrissaram a aeronave com segurança no aeroporto internacional Daniel K. Inouye, em Honolulu, e o mesmo foi taxiado para verificação ainda no pátio. Os passageiros desembarcaram e não houve feridos.

O Boeing 777 é alimentado por motores PW4000-112 polegadas da Pratt & Whitney, disse o fabricante do motor. “Pratt & Whitney está apoiando as autoridades na investigação”, disse a empresa em comunicado.

