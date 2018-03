Avião com 66 passageiros cai no Irã

Um avião da companhia aérea Aseman Airlines que levava 66 pessoas a bordo, caiu no sudoeste do Irã na manhã deste domingo, 18, segundo a mídia iraniana. A aeronave saiu de Teerã com destino à cidade de Yasuj, no sudoeste do país, e caiu na região montanhosa de Samirom, a cerca de 480 km da capital iraniana. Não há informações sobre sobreviventes.

Segundo informações das autoridades locais, cerca de 20 minutos depois da decolagem do aeroporto de Teerã, o avião desapareceu do radar. O voo EP 3704, feito em um avião ATR 72, decolou às 8h local.

Poucas horas após a confirmação da queda, a companhia aérea chegou a confirmar que os 66 ocupantes do voo (incluindo uma criança) haviam morrido, mas em seguida retirou a informação, declarando que devido às circunstâncias especiais da região e a falta de acesso ao local do acidente, não poderiam confirmar de forma precisa e definitiva a morte de todos os ocupantes do avião.

De acordo com as primeiras informações das agências Insa e Fars, atribuídas a Pirhosein Koolovand, chefe do serviço nacional de emergência, todos os serviços de socorro estão em alerta e as autoridades investigam o que provocou a queda da aeronave.

O mau tempo teria impedido que um helicóptero de emergência chegasse ao local.

Um outro acidente na Rússia na semana passada deixou 71 mortos. No domingo, 11, um avião da companhia aérea Saratov caiu perto de Moscou e deixou 71 mortos.

Com informações da BBC News.

Baixe nosso app:

Comments