Atitudes Profissionais

Saber se porta em um ambiente de trabalho é tão importante, quanto demonstrar sua capacidade profissional. Para que você ganhe sempre admiração e respeito de todos, estas são algumas dicas:

• Vestir-se sempre de uma forma profissional.

• Ser sempre cortez com seus colegas e superiores. Mesmo ocupando uma posição de chefia, não esqueça de ajudar quem estiver com alguma dificuldade no trabalho.

• Manter sempre um bom ambiente de trabalho, evitando criar atritos indesejáveis com ninguém.

• Quando for se apresentar a alguém, use sempre seu primeiro e último nome. Se for apresentado, repita o nome da pessoa, enquanto dá um aperto de mão. Por exemplo: prazer em conhecê-lo Sr Oliveira.

• Apesar que todos podem encontra-lo(a) “online” depois de conhece-lo(a), especialmente no Linkedin ou outra rede social, é mais respeitável oferecer as pessoas seu cartão de visitas. Desta forma também, evitara que perguntem como se escreve seu nome corretamente ou número do seu celular, principalmente quando estiverem em uma reunião.

• Sempre responder e-mails, o mais rápido possível. As pessoas mais competentes e ocupadas, são as que estão sempre em dia com seus e-mails. Procurar responder a todos, não somente o que considerar importante, pois desta forma demonstrara que você é uma pessoa que tem consideração com todos.

• Se convidar alguém para um almoço ou jantar, procure sempre acompanhar o curso da refeição que seu convidado preferir. Por exemplo, se ele(a) pedir uma entrada e depois o prato principal, é educado você fazer o mesmo. E sempre tenha certeza do tipo de comida que agrada o seu convidado(a).

• Não esqueça também da etiqueta a mesa (talheres, copos, guardanapos).

• Num encontro profissional num restaurante, não peça para levar para casa a comida que tenha por acaso sobrado do seu prato.

• As mulheres devem evitar cruzar as pernas na altura do joelho. Esta posição pode parecer um pouco “sexy” para encontros profissionais.

• Você não precisar agradecer a toda hora durante uma conversa. Isso poderá de alguma forma demonstrar que você está necessitando de muita ajuda ou que esta em desespero.

• Se for mandar cartões de agradecimento para quem você achar necessário, por algum motivo, procure fazer no máximo em 24hrs. Considerando que enviou via correio pode levar alguns dias para chegar e que muitas vezes este tempo pode ser decisivo para algum retorno que esteja aguardando, enviar via e-mail pode ser então a melhor opção.

• A maioria das corporações possui códigos de etiqueta e conduta a serem seguidos. Procure se informar no lugar em que você pode encontrá-lo e leia com atenção.

• Respeite os colegas e o espaço de trabalho. Não há necessidade de ficar mudo durante o expediente, mas procure evitar ao máximo assuntos que exponham o seu lado pessoal ou o de alguma outra pessoa. Fofocas nunca combinam com ambiente profissional.

• É sempre importante diferenciar amigos de colegas de trabalho, principalmente no ambiente da empresa.

