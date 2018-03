Durante o ciclo de uma vida passamos por situações nas quais a fé e a coragem são companheiras inseparáveis e ingredientes necessários para superarmos os desafios da vida. E quando somos pais, temos que pensar como nossas atitudes podem estimular em nossos filhos esse aprendizado da fé, de altruísmo, da coragem the aprendermos, que podem ser ingredientes fundamentais para torná-los capazes de passar por experiências inesperadas, com menor angústia, serenidade e maior positivismo.

Atitude positiva, este poder imensurável, que é o nosso poder mental, deve ser aprendido e aperfeiçoado desde da infancia. Aprender a usar a força do pensamento pode ser um factor decisivo com relação à cura espiritual e emocional. A pratica diária de uma atitude positiva ira estimular em nossos filhos uma atitude positiva, um dos ingredientes para superar situações adversas.

Considero que a fé é um exemplo que passamos aos filhos, vivendo com uma disponibilidade real de acreditar em nós, em Deus, nas forças positivas do pensamento. É importante que eles testemunhem nossos hábitos práticos, nos vendo participar de grupos que comungam essa fé; percebendo que dirigimos o nosso pensamento usando palavras positivas que nos fortalecem com energias boas; e especialmente, criando momentos em família que desenvolvem o costume em nossas crianças e jovens de interagirem com valores sagrados, como o amor, por exemplo. Afinal, é nosso o compromisso de ajudá-los a amadurecer, em valores universais fundamentais para a humanidade encontrar a paz.

“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com freqüência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar”. William Shakespeare

Quanto a educarmos nossos filhos para a coragem, outro atributo que nos ajuda a ir de encontro aos nossos potenciais ainda desconhecidos, faremos isso quando estimularmos neles a aceitação dos desafios, dando-lhes segurança de que sempre estaremos juntos para ampará-los no melhor ou no pior. Caso sintam dificuldade em enfrentar as situações do dia-a-dia, especialmente o “novo”, se pudermos transmitir a confiança amorosa de que a conquista do desenvolvimento pessoal fazemos passo a passo, com paciência, estaremos educando-os para que também sejam amorosos consigo, e encorajando-os para as mudanças e a busca dos sonhos.

Baixe nosso app:

Comments