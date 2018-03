Após tiroteio, Marjory Stoneman Douglas High School retoma atividades

Nesta segunda-feira, 26, a escola Marjory Stoneman Douglas High School volta às atividades após ficar fechada por mais de 10 dias em função do tiroteio que causou a morte de 14 alunos e 3 funcionários no dia 14. Segundo o distrito escolar, primeiro voltam os professores e funcionários nesta segunda e terça-feira, e na quarta-feira, 28, os estudantes retornam para as aulas.

Segunda e terça-feira serão dias de planejamento da equipe e as aulas retornam na quarta-feira com um cronograma modificado que deve seguir até o dia 5 de março. O prédio 12, onde ocorreu o massacre permanecerá fechado e o distrito escolar quer sua demolição para construir um memorial às vítimas no lugar.

Os milhares de alunos que fazem parte da escola estão se preparando para voltar às aulas em meio a uma intensa controvérsia sobre os esforços das autoridades sobre o caso.

No último domingo, boa parte de alunos e seus pais estiveram na escola para pegar as mochilas, livros e outros pertencentes deixados para trás após o tiroteio. Foi o momento de reencontro também com amigos enquanto ainda se recuperam da tragédia.

Como o atirador conseguiu burlar a segurança da Marjory Stoneman Douglas High

Com o acontecido, desde a semana passada a escola está oferecendo uma “variedade de serviços de apoio” como orientação com psicólogos para alunos, pais e funcionários.

Filha de brasileiros, a jovem Mirella Amaral, 14 anos, freshman do 9º ano, estava no mesmo prédio em que ocorreu o tiroteio. Ainda muito abalada, a jovem está fazendo acompanhamento psicológico oferecido pela escola e está com receio de retornar às aulas. “Ela disse que viu corpos no chão e muito sangue. Está muito abalada, não quer nem sair de casa”, relata a mãe Priscila Beneditti.

Leia mais sobre o tiroteio nos links

Após falhar durante ataque, policial da Stoneman Douglas pede demissão

Atirador deixa mortos e feridos na High School em Parkland

Prédio da Douglas High School pode ser transformado em memorial

Baixe nosso app:

Comments