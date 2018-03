Após falhar durante ataque, policial da Stoneman Douglas pede demissão

O policial designado que fazia a segurança da Marjory Stoneman Douglas High School na quarta-feira, 14, dia em que ocorreu o massacre que matou 17 pessoas na escola, renunciou ao cargo na quinta-feira, 22. Para o xerife de Broward, Scott Israel, o policial falhou em não ter atirado em Nikolas Cruz e impedido o massacre.

Scot Peterson deveria ter “entrado”, disse Scott. “deveria ter abordado e matado o assassino. As filmagens mostram que Peterson não fez isso”, ressaltou.

Para a polícia, Peterson, de 54 anos, ficou “sem ação” depois que Cruz entrou no prédio 12 da escola com um rifle AR-15 e matou 14 estudantes e três educadores. Logo após o tiroteio, o superintendente de escolas de Broward, Robert Runcie, foi forçado a responder perguntas sobre onde ele estava e qual providência tomou.

Como o atirador conseguiu burlar a segurança da Marjory Stoneman Douglas High

Felicia Burgin, professora de inglês do nono ano, que foi baleada na sala de aula, disse que a crítica ao policial é injusta. “Ele não teve chance contra o homem armado nos corredores”, disse.

Uma investigação sobre o que aconteceu continuará. A renúncia de Peterson termina com uma carreira de três décadas com a agência. Ele foi membro do Conselho de revisores oficiais de contas da Stoneman Douglas desde 2009 e considerado um “oficial confiável” na revisão de desempenho de 2017 que ele disse.

Em pronunciamento sobre as investigações do ocorrido, o xerife também informou que dois outros policiais estão sendo investigados devido a denúncias sobre Nikolas Cruz recebidas em novembro e que não foram checadas. As denúncias ainda colocavam o jovem como “possível atirador”. Aagência esteve envolvida em 23 ligações sobre Cruz ou seu irmão Zachary desde 2008.

Cruz confessou o crime e aguarda o julgamento na prisão de Broward sem direito à fiança.

Com informações do Sun Sentinel.

