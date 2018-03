Aniversário de Ivanete Dombrowski

A empresária brasileira, Ivanete Dombrowski, proprietária dos famosos restaurantes Picanha Brasil, em Boca Raton, e Di Pizza, em Parkland, comemorou aniversário no domingo, 4 de março.

A aniversariante recebeu as amigas para um delicioso café da manhã no Di Pizza, em um domingo de sol, onde todas usaram chapéus para acompanhar o clima do ambiente.

O Di Pizza oferece, nos finais de semana, o tradicional “Café Colonial” no período da manhã.

Confira as fotos de Eliane Gallotti.

