Anitta na LIV em Miami Beach

Finalmente foi confirmado a estréia da cantora Anitta no sul da Flórida. Os fãs da funkeira carioca poderão dançar ao som dos hits “Bang!”, “Sua Cara”, “Paradinha”, “Essa Mina é Louca” e “Show das Poderosas”. A apresentação será no dia 22 de fevereiro na boate LIV localizada dentro do badalado hotel Fontainebleau em Miami Beach.

O local atrai artistas e celebridades do mundo inteiro para curtir uma noite em South Beach e os DJs mais famosos do mundo animam as pistas. Anitta terminou 2017 com números impressionantes, tanto de vendas como também de milhões de seguidores nas redes sociais e visualizações de seus vídeos.

Ela fez parcerias com grandes produtores internacionais com Diplo e gravou com astros hispânicos como J. Balvin. A estratégia foi lançar Anitta como uma estrela internacional, com canções em inglês e espanhol. Parece que está dando certo com cada vez mais estrangeiros seguindo Anitta nas redes e cantando suas musicas.

A LIV fica na 4441 Collins Ave em Miami Beach. Ingressos custam a partir de $60 pelo site www.livnightclub.com.

