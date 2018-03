A agência de Viagens Alvatour, que atua no mercado desde 1989, comemorou no dia 27, com clientes e parceiros, as novas instalações, em Lighthouse Point.

Nos EUA desde 1997, a agência tem no comando a empresária brasileira Viviane Saide, e Carla Fialho com uma equipe brasileira, especializada em pacotes para cruzeiros e viagens personalizadas.

Fotos: Eliane Gallotti

