Alunos do Stoneman Douglas marcham em Tallahassee para pressionar legisladores

Aproximadamente 100 alunos do Marjory Stoneman Douglas High School chegaram a Tallahassee na manhã de quarta-feira, dia 21, para se encontrarem com legisladores e participarem de uma grande marcha para pressionar mudanças nas leis de controle de armas.

Muitos dos alunos saíram para a viagem direto dos funerais de seus colegas, mortos na semana passada, quando o ex-aluno Nikolas Cruz, de 19 anos, abriu fogo com um rifle AR-15, matando 17 pessoas dentro da escola, em Parkland.

“Nós vamos falar sobre segurança básica”, disse ao Sun Sentinel Chris Grady, de 19 anos, um aluno sênior. “Esperamos conseguir muitas coisas, mas sabemos como são os políticos”.

A prioridade desse grupo é tornar difícil a compra de armas semi-automáticas e realizar uma pesquisa extensa dos antecedentes dos compradores.

“Não queremos tirar as armas das pessoas”, disse Jose Iglesias, de 17 anos. “Mas ninguém precisa de uma AR-15. Elas são usadas para matar”.

Sul da Flórida

Alunos de várias escolas no sul da Flórida também estão realizando passeatas ao longo do dia para apoiar o movimento “Never Again”, pedindo maior controle de armas. Com informações do Sun Sentinel e Local10.

Baixe nosso app:

Comments