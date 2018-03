Adolescentes poderiam pegar 30 anos de prisão por furtos em revenda de brasileiro

Três dos cinco adolescentes presos, acusado de invadir a revenda de carros Duca’s Auto Sales, em Pompano Beach, e roubar vários veículos, compareceram diante de uma juíza na manhã de sexta-feira, dia 9.

Câmeras de segurança mostraram o momento em que cinco adolescentes entraram na loja, localizada no endereço 1550 N. Andrews Ave., na noite de domingo. Os vídeos mostraram o momento em que os jovens entraram no escritório, pegando as chaves dos veículos e levando sete deles – entre eles quatro Mercedes e uma BMW. Eles usaram uma Buick SUV para quebrar o portão para passar com o restante dos veículos roubados.

Policiais do Broward Sheriff’s Office prenderam cinco adolescentes, todos menores de 15 anos. O mais novo tem apenas 13 anos. Todos eles estão sendo acusados de furto. A juíza disse que se fossem julgados como adultos, cada um poderia ser condenado a 30 anos de prisão.

Dois dos adolescentes, que são irmãos, foram condenados a 10 dias em um centro de detenção juvenil, seguidos por detenção domiciliar. Ela disse que chegou a essa decisão porque ambos tinham a ficha limpa e boas notas na escola. O terceiro adolescente foi condenado a 21 dias de detenção.

Investigadores conseguiram recuperar todos os carros, mas o dono da loja, o brasileiro André Silva, estima que terá um prejuízo de $30 mil dólares para arrumá-los.

Investigadores ainda estão procurando por um adulto envolvido no crime. Quem tiver informações deve entrar em contato com o Broward Crime Stoppers: (954)493-8477. Com informações de Local10 News.

Baixe nosso app:

Comments