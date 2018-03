Adolescentes furtam sete veículos de revenda de brasileiro, em Pompano Beach

Um grupo de adolescentes invadiu a revenda de carros Duca’s Auto Sales, em Pompano Beach, na noite de domingo, dia 4, e levou sete veículos, de acordo com o dono da loja, André Silva.

Os carros – quatro Mercedes, um Accura, um Buik e uma BMW – foram recuperados pela polícia, mas mesmo assim o prejuízo chega a US$100 mil dólares, segundo André. Uma preocupação inicial fora com o roubo das chaves dos veículos, mas todas já foram recuperadas.

Na tarde do dia 7, o proprietário da loja, que fica localizada no endereço 1550 N. Andrews Ave., em Pompano Beach, foi informado que todos os envolvidos no roubo já haviam sido interrogados.

Imagens das câmeras de segurança mostraram o momento em que o grupo entrou no escritório da loja, abrindo gavetas e procurando as chaves. Outro vídeo mostra o momento em que eles saem com os carros, usando um dos veículos para abrir o portão.

“Já tomamos as providências necessárias para melhorar a segurança da loja. Já tínhamos boas câmeras, o que mostrou nitidamente os ladrões, mas investimos em um novo sistema de alarmes”, finalizou André.

O Broward Sheriff Office informou ao Gazeta News na tarde de quinta-feira, 8, que os cinco menores que aparecem no vídeo, com idade entre 13 e 15 anos, foram localizados e capturados pelos detetives de Pompano Beach.

Segundo o BSO, cada adolescente agora enfrenta sete acusações de roubo de veículo, uma acusação de roubo e uma acusação de roubo agravado.

As câmeras de vigilância gravaram os adolescentes dentro do local e tirando os veículos.

Imagens cedidas pelo proprietário.

