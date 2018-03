Adolescente é preso em Miami depois de pai entregar seu celular à polícia

Um adolescente de Miami-Dade foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 23, acusado de posse de pornografia infantil, depois que seu pai entregou seu telefone à polícia, preocupado com suas publicações envolvendo armas nas redes sociais.

A prisão de Sean Mesa, de 18 anos, vem numa era de maior atenção em relação a ameaças, depois que 17 pessoas foram mortas em uma escola em Parkland.

De acordo com o Miami Herald, Mesa era conhecido por autoridades federais e locais antes mesmo do tiroteio na Stoneman Douglas School, por causa de ameaças online e fotos de armas. No entanto, ele nunca foi investigado por causa de suas publicações no Instagram e Snapchat.

De acordo com a ocorrência, as fotos foram encaminhadas a investigadores do US Homeland Security depois do tiroteio em Parkland. Quando Mesa foi abordado por um detetive na Miami Krop Sênior High School, na terça-feira, dia 20, ele disse aos detetives que “gosta de armas e que era seu direito postar o que ele quisesse nas redes sociais”.

Foi depois desse incidente que seu pai, Jaime, entregou o iPhone de seu filho à polícia. O Serviço Secreto encontrou em seu telefone um vídeo de sexo explícito envolvendo uma criança com menos de 10 anos.

Mesa foi preso, acusado de posse e promoção de pornografia infantil e demonstração imprópria de uma arma. Fonte: Local10.

