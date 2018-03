Adolescente é preso após ameaça de ataque em escolas de Broward

Um outro adolescente foi detido por fazer ameaça em rede social sobre um possível ataque em escolas do condado de Broward, segundo comunicado do Broward Sheriff Office.

Desta vez foi em Lauderhill, pouco depois da meia-noite da última sexta-feira, 16, quando uma denúncia chegou ao escritório do xerife de Broward indicando uma postagem no instagram em que um adolescente ameaçava matar pessoas em várias escolas do condado.

Na postagem, a pessoa dizia que iria matar pessoas e listou várias escolas da região. Os detetives da Unidade de Crimes Violentos do BSO imediatamente iniciaram uma investigação e localizaram o suspeito, levando-o à prisão preventiva.

Na delegacia, o adolescente alegou que tudo não passava de uma brincadeira e, segundo os policiais, demonstrou remorso. Ele afirmou que sua postagem era uma piada destinada a assustar seu primo. Mesmo assim, o adolescente foi acusado formalmente de fazer ameaça escrita de morte, que é um crime de terceiro grau sob a lei da Flórida.

O BSO encoraja todos a continuarem reportando quaisquer ameaças suspeitas para o número (954) 764-HELP (4357) ou Broward Crime Stoppers no (954) 493-TIPS (8477).

“Qualquer pessoa que violar a lei será processada na medida máxima”, diz o BSO.

Outras ameaças

As autoridades têm recebido notificações de ameaças e já prenderam menores desde o massacre na Marjory Stoneman Douglas High School que deixou 17 pessoas mortas e outras 14 feridas. Um dia após o massacre, uma estudante da 6ª série da Nova Middle School em Davie foi presa por fazer ameaça de disparar tiro na escola, segundo autoridades. A aluna levada para o Broward Juvenile Assessment Center.

